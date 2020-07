Pomurje ni le termalni raj

Vedno ponosno povem, da sem Prekmurka, čeprav večino časa preživim v Ljubljani. Vedno bolj mi ustreza misel na pobeg v rodno pokrajino, kjer čas teče počasneje. Ljudje se znajo ustaviti in se posvetiti drug drugemu in naravi. Ko boste spoznali Pomurje, čas ne bo več nikoli enak. Pomurje je, pa čeprav se morda sliši preveč lokalpatriotsko, republika zase. Mnogi prebivalci Slovenije, moji znanci ali prijatelji, mi vsi v en glas zatrdijo, da je do Prekmurja res daleč. A hkrati ne predaleč, le časa za odkrivanje si niso vzeli. Morda je prav letošnje posebno leto, ki ga je zaznamoval koronavirus, čas za Pomurje, kot ga še ...