Pomočnica direktorja Metka Lipič Baligač nepričakovano odstopila

Iz murskosoboške bolnišnice so sporočili, da obiski v Splošni bolnišnici Murska Sobota ostajajo prepovedani, razen obiskov na ginekološko-porodniškem in otroškem oddelku ter obiskov iz pietetnih razlogov. Svojec za obisk pacienta potrebuje samo izpolnjen vprašalnik o zdravstvenem stanju, s katerim potrjuje, da nima znakov okužbe. Če prihaja na obisk k pacientu večkrat tedensko, mora predložiti negativni izvid na novi koronavirus, ki ne sme biti starejši od treh dni, ali dokazilo o cepljenju proti covidu 19, s katerim dokazuje da je od prejema drugega odmerka cepiva Biontech/Pfizerja preteklo najmanj sedem dni, od cepiva Moderne najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka AstraZenece najmanj 21 dni.



Obisk je možen s pozitivnim rezultatom testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šestih mesecev, ali s potrdilom zdravnika o prebolelosti covida 19, pri čemer od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. Obiski so dovoljeni med 14.00 in 14.45. V SB Murska Sobota bodo začeli cepiti proti covidu 19 posebej ranljive kronične bolnike v skladu z aktualno nacionalno strategijo cepljenja. Kandidati za cepljenje se lahko prijavijo za cepljenje od 3. 5. 2021 ob torkih in petkih med 8.30 in 9.30 po telefonu številka 02 512 3455.



Posebnost iz pomurske regijske bolnišnice pa je, da je pomočnica direktorja za zdravstveno nego v bolnišnici Metka Lipič Baligač danes nepričakovano odstopila, in sicer iz osebnih razlogov zdravstvene narave. Direktor bolnišnice Daniel Grabar je za to področje od 3. 5. 2021 kot vršilko dolžnosti imenoval Natašo Kreft.

