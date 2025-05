Pomoč na cesti: največkrat odpove akumulator

Najpogostejše težave, zaradi katerih so mehaniki za pomoč na cesti leta 2024 pomagali članom AMZS, so bile povezane z elektriko, teh je bilo skoraj tretjino vseh, ko so vozniki iskali pomoč. V Nemčiji je bil ta delež še večji. Okvare, povezane z elektriko, po statistiki AMZS vključujejo različne nevšečnosti.

Gre za okvare zagonskih baterij (kjer niti električna vozila niso izjema), okvare sistema za polnjenje akumulatorja (alternatorja) in sistemov za zagon motorja (zaganjačev). Kot so nam dejali, pri pomoči na cesti okvar pogonskih baterij pri električnih vozilih za zdaj ne zaznavajo.

Tudi v Nemčiji rumene angele največkrat pokličejo zaradi težav z elektriko. FOTO: Adac

Drugi najpogostejši vzrok je povezan z delovanjem motorja in izpušnega sistema, v to kategorijo je sodila dobra četrtina težav. V tretjo bolj opazno »rubriko« so pri AMZS združili krmiljenje, vzmetenje in zavore, takih težav je bilo 17 odstotkov. Naslednji razlogi za posredovanje so manj pogosti, to so prometne nesreče, težave z menjalnikom, hlajenjem, okvarjene ključavnice, alarmi, tudi napačno gorivo. Kot so nam še povedali pri AMZS, razmerje med vrstami okvar v minulem letu ne odstopa bistveno od leta 2023.

Nemčija: posredovali vsakih 9 sekund

Svoje podatke objavljajo tudi Nemci, ti imajo seveda neprimerljivo večji vozni park. Avtomobilski klub Adac je lani opravil 3,6 milijona posredovanj, za tri odstotke več kot leto prej. Rumeni angeli, kakor zaradi značilne barve vozil pravijo sodelavcem njihove službe, so v povprečju posredovali vsakih devet sekund. Seveda je največ posredovanj, ko je mraz, konkretno navajajo, da je bil rekordni dan 9. januar 2024 s skoraj 20.000 klici, mesec z največ okvarami pa prav tako januar, ko so jih dobili 377.000. Tudi po njihovi statistiki je najpogostejša težava elektrika oziroma akumulator. Navajajo podatek, da je pri avtomobilih, starih od dve do štiri leta, povprečje 2,3 okvare na tisoč vozil, znotraj tega pa je višje pri vozilih na klasični pogon (4,0) kot pri električnih (1,7).

Drugi najpogostejši vzrok težav je povezan z delovanjem motorja in izpušnega sistema.

Kot zanimivost dodajmo, da Adacovo službo za pomoč pri okvarah vse pogosteje kličejo tudi kolesarji. Lani je Adac dobil več kot 16.000 klicev kolesarjev, kar je osem odstotkov več kot predlani. V dobrih dveh tretjinah (69 odstotkov) vseh okvar kolesa je bil razlog za klic v sili predrta pnevmatika. Človek bi si mislil, da bi kolesarji to vendarle morali znati popraviti sami.