Pomoč bolnemu otroku

10.000 evrov so zbrali.

Minule dni je bilo Velenje tudi v znamenju Pljuska, športno-zabavnega-kulinaričnega dogodka, ki se tradicionalno odvija na Velenjski plaži. Obiskovalcem prireditve so bile na voljo številne dejavnosti, primerne tako za najmlajše kot tudi za bolj zahtevne, adrenalinske navdušence. Najpogumnejši so se lahko spustili po skoraj 10-metrskem mokrem toboganu in se z atraktivnimi skoki potegovali za nagrade.Skakanje v Velenjsko jezero je bilo možno tudi s trampolina, ruske gugalnice, vodnih igral. Gostinske storitve so poleg ponudnikov na Velenjski plaži omogočali tudi sodelujoči na Beach food festivalu, ki je potekal na bližnji Visti. Akrobatska skupina Dunking Devils je podrla rekord v skoku z ruske gugalnice; skočili so več kot 15 metrov. Prireditev pa je imela tudi dobrodelno noto, saj je županob zaključku Odboru za pomoč občankam in občanom predal ček v višini 10 tisoč evrov.V imenu odbora je vodjasporočil: »Odbor za pomoč občankam in občanom, katerega predsednik sem, deluje od leta 2009. Odbor sestavljamo predstavniki organizacije, ki se kakor koli ukvarjamo s socialnimi težavami in problemi občank in občanov. Sredstva za odbor prispeva MO Velenje iz proračuna, jeseni pa načrtujemo dobrodelno prireditev, če bodo seveda pogoji. Donacijo 10.000 evrov pa bomo porabili za nakup dvigala za hudo bolnega otroka in pomagali družini pri izgradnji. Sredstva – pomoč pa zbiramo tudi s pomočjo Koordinacijskega odbora OZRK Velenje.«