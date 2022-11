Pomladniki pojejo že tri desetletja

Tri desetletja že deluje novomeški mešani pevski zbor Pomlad, pevke in pevci pa so se z zborovodkinjo Alenko Podpečan na svoje jubilejno praznovanje pripravljali celo leto. Želeli so, da bi bil jubilej nekaj posebnega, kot so posebna leta njihovega delovanja, raznolika doživetja in repertoar ter energija med njimi, ki jo čutijo tudi njihovi poslušalci; ti niso le na Dolenjskem, temveč s svojimi nastopi po vsej domovini in tudi za mejami naše države vedno naredijo močan vtis. Župan je zboru podelil občinsko priznanje. FOTO: Gašper Jakše Nad pričakovanji Oktobra so tako pripravili dva jubile...