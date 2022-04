Pomladni motivi kraških invalidk

Mineva 35 let, odkar je bilo ustanovljeno Medobčinsko društvo invalidov Sežana, ki združuje 371 članov ter še 62 podpornih članov. Že dobro desetletje ga vodi predsednica Jelica Grmek. V društvu imajo aktivnih več sekcij, med njimi je tudi delavnica ročnih del, kjer članice ustvarjajo pod mentorstvom Sonje Marije Trampuž.

Zadnji dve leti so ustvarjale pretežno doma, ob sproščanju ukrepov pa so svoje izdelke postavile na ogled javnosti. Tako so v dveh vitrinah ob vhodu v Kosovelovo knjižnico Sežana postavile razstavo ročnih del s pomladanskimi motivi.

Na razstavi, ki je prva izmed aktivnosti, posvečenih obletnici delovanja društva, se poleg mentorice Trampuževe predstavljajo še naslednje članice: Sonja Jovetič, Marija Počkar, Mirjana Metlikovec, Vida Marinšek, Vlasta Skočić in Anita Pipan. Prikazale so motive, primerne tako za pomladni čas kot za praznovanje velike noči. Iz najrazličnejših materialov, kot so filc, stiropor, okrasno blago, volna, so v pergamentni tehniki izdelale spomladanske voščilnice, praznična jajčka, zajčke, race, žabice, ptičke pa tudi lipicance.

Iz pravljice o žabjem kralju FOTOGRAFIJE: Olga Knez

Z dvema pesmima je razstavo obogatila pesnica Dora Jež Čehovin. Na ogled bo do konca aprila. Po besedah Trampuževe in Grmekove se bo selila še v preostale tri kraško-brkinske občine (Komen, Divača in Hrpelje - Kozina), od koder so doma njihovi člani.

Seveda pa sežanske invalide letos čaka veliko dela. Tako bodo konec aprila gostili območno tekmovanje v balinanju. Spomnimo, da je njihova ženska balinarska ekipa osvojila naslov državnih prvakov v letu 2020. Organizirajo kopalne dneve, ogled Kamnika, srečanje težkih invalidov in podobno. Že junija bodo počastili sežanski občinski praznik, ki ga sicer praznujejo konec avgusta. Poleti pa se bodo osredotočili na intenzivne priprave za praznovanje 35-letnice društva, ki bo septembra.