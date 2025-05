Pomlad na motociklu: v novo sezono pripravljeni, opremljeni in umirjeni

Statistično gledano z vidika prometnih nezgod je prav začetek motoristične sezone najbolj kritičen. Po večmesečnem zimskem premoru sta nekoliko »zarjavela« tako motor kot motorist – zato je ključnega pomena, da sezono začnemo premišljeno in dobro pripravljeni. Inštruktorji varne vožnje opozarjajo, da so prve vožnje po dolgem premoru pogosto povezane s slabšim občutkom za vožnjo ter počasnejšimi reakcijami. Zato priporočajo, da motoristi prve kilometre prevozijo počasneje in z veliko previdnosti.

Vrnitev v formo

Motoristične veščine se, podobno kot telesna pripravljenost, po daljšem premoru zmanjšajo. Zato je priporočljivo, da se motoristi pred začetkom aktivne sezone udeležijo tečajev varne vožnje. Mnogi motoristični klubi v sodelovanju z institucijami, kot sta Policija in Javna agencija za varnost v prometu, na začetku sezone pogosto organizirajo brezplačne delavnice varne vožnje.

Prve vožnje naj bodo krajše, počasnejše in po znanih cestah.

Tam lahko obnovimo ključna znanja, se znova privadimo na motor in preizkusimo svoje reakcije v varnem okolju. Takšna usposabljanja so še posebno priporočljiva za manj izkušene voznike, dobrodošla pa tudi za vse, ki so si čez zimo privoščili nov motocikel in se morajo nanj najprej navaditi. Ne gre le za tehniko vožnje, temveč tudi za pravilno ocenjevanje razmer in izogibanje nevarnostim.

Tehnika naj bo brezhibna

Motocikel, ki je več mesecev stal, potrebuje temeljit pregled. Pregledati je treba stanje pnevmatik, tlak, zavore, verigo, tekočine, delovanje luči in akumulatorja. Če nam je tehnika tuja, je najbolje, da motor pred sezono peljemo na servis, kjer ga bodo pregledali izkušeni mehaniki.

Motocikel je treba natančno pregledati in pripraviti.

Prav tako je pomembna oprema. Poleg čelade, katere uporaba je zakonsko predpisana, strokovnjaki priporočajo še nošnjo motoristične jakne, hlač, rokavic in škornjev. Da oprema tudi dejansko varuje, mora biti ustrezno certificirana. Oblačila naj bodo živahnejših barv, da bomo v prometu čim bolj vidni. Starejšo je treba kritično oceniti in jo po potrebi zamenjati z novo.

Past na vsakem ovinku

Spomladanska jutra so še vedno hladna, zato ne smemo še računati, da bo asfalt ogret na optimalno temperaturo. Na cestah so lahko še vedno ostanki zimskega posipa, soli in peska, v višje ležečih predelih pa je lahko cestišče mokro zaradi taljenja snega. Vozne razmere se hitro spreminjajo, zato mora biti motorist še posebno pozoren. Naj bo užitek v vožnji povezan s pametnimi odločitvami – tako bomo sezono zaključili z nasmehom in brez nepotrebnih zapletov.