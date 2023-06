Pomiloščen med vožnjo na Dob: nekateri primeri pomilostitev dvignili precej prahu (FOTO)

V 18. stoletju se je postopoma spremenila kaznovalna politika, ki se je dotlej izvajala v najstrožji možni obliki. Misleci in razumniki, kakršen je bil tudi Montesquieu, pa so že videli rešitev: »V Angliji roparji ne morijo, ker si v nasprotju z morilci lahko obetajo, da bodo poslani v kolonije.« Oziroma: vse dokler bo obstajala stroga kaznovalna politika, bi morala biti – v funkciji resocializacije – prisotna tudi milost. Dvesto let pozneje so bile pomilostitve že povsem uveljavljene. Na sleherni praznik republike je do 1000 obsojencev pomilostil tudi maršal Tito. In tudi po razpadu nekdanje...