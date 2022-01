Pomembna novost za vse, ki morajo na PCR-testiranje

V torek je bilo opravljenih skoraj 23 tisoč PCR-testiranj. Odvzemne točke po državi so izjemno obremenjene, še posebej ljubljanske. A odslej se bo mogoče testirati tudi pred nakupovalnim središčem Aleja, kjer že poteka hitro testiranje. Na PCR-testiranje se ni treba predhodno naročiti.

»PCR-testiranje je brez naročanja brezplačno za tiste, ki predložijo izvid pozitivnega HAGT (hitrega antigenskega testa) in hkrati osebni dokument ali ustrezno potrdilo o stalnem ali začasnem prebivališčem v Sloveniji oziroma da ima njihov delodajalec sedež podjetja v naši državi. S tem se nam zdi pomembno pomagati v tej kritični situaciji, ko ljudje čakajo na testiranje tudi po več ur,« je ob tem dejal direktor Aleje Toni Pugelj. Za ostale je strošek PCR-testiranja 70 evrov. Testiranje poteka vsak dan od ponedeljka do sobote med 8.00 in 20.00, ob nedeljah pa med 11.00 in 17.00.

Ob tem so spomnili, da v Aleji še naprej izvajajo cepljenje proti covidu 19 in tudi proti gripi. Testiranje in cepljenje izvajajo na ločenih lokacijah. »Veseli smo tudi dosedanjega odziva na hitro testiranje in cepljenje, saj smo ena najbolj obiskanih točk. Po komentarjih mnogih je pomembna naša lokacija takoj ob avtocesti, hkrati pa je pri cepljenju prednost, da parkirajo v garaži in se nemudoma lahko cepijo. Ves čas pa v ospredje postavljamo nadpovprečne higienske in varnostne standarde.«

Stanežiče, kjer testiranje opravljajo ZD Ljubljana, ni edina lokacija, kjer je mogoče opraviti PCR-testiranje. V Ljubljani se je s PCR-testom mogoče testirati tudi v Kosezah, na parkirišču Ilirija, na Rudniku na parkirišču trgovine Mömax, na parkirišču Tehnološkega parka, na testirnih mestih ZD Zdravje in MCL+, a se je pri mnogih treba predhodno na odvzem naročiti.