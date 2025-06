Petrol gre v vojno z Golobom: Jutri bo za eno uro zaprl prodajna mesta v Sloveniji

Družba Petrol bo v torek med 12. in 13. uro zaradi uredbe o regulaciji cen goriv protestno zaprla prodajna mesta zunaj avtocest. V času zaprtja bo sicer zagotovljena nemotena oskrba z gorivi za vse intervencijske službe, so zapisali. Že danes so začasno zaprli štiri prodajna mesta.

»Gre za odziv na dolgotrajno in za poslovanje škodljivo regulacijo cen goriv, ki resno ogroža vzdržnost dejavnost prodaje naftnih derivatov,« so zapisali v Petrolu.

Štiri prodajna mesta - Petrina, Črni Vrh nad Idrijo, Solčava in Podkoren - so začasno do nadaljnjega zaprli že danes. Kot so pojasnili, so jih izbrali na podlagi temeljite in poglobljene ekonomske analize. »Zaprta bodo do nadaljnjega, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji za vzdržno poslovanje,« so zapisali.

Prodajna mesta bodo zaprta v celoti

V obdobju začasnega zaprtja štirih prodajnih mest in v času torkovega enournega zaprtja bodo prodajna mesta zaprta v celoti, so izpostavili. »To pomeni, da bo začasno prekinjena tudi ponudba pripadajočih storitev, kot so trgovina na prodajnem mestu, avtopralnice, električne polnilnice (e-polnilnice) in druge dodatne storitve (razen poštnih storitev), ki so sicer na voljo na posamezni lokaciji,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Robert Golob se je na Petrolovo potezo že odzval. FOTO: Jože Suhadolnik

Z obema ukrepoma Petrol opozarja, da nova regulacija cen goriv ogroža poslovno vzdržnost maloprodajne mreže, razvojne načrte družbe in prispevek k energetski tranziciji v Sloveniji, so zapisali.

Nova uredba po njihovem prepričanju pomeni nadaljnje zaostrovanje že doslej nevzdržnega regulatornega okvira. »Marže pri prodaji goriv so v Sloveniji najnižje v EU, trošarine pa med najvišjimi v primerjavi s sosednjimi državami,« so dodali.

Napovedali konec sponzorstev in preusmeritev investicij v tujino

Poteza je stopnjevanje ravsa med upravo našega največjega naftnega trgovca in vlado Roberta Goloba. Slednja je napovedala regulacijo cene goriv na servisih na avtocestah in hitrih cestah. Posledično bodo tujci na avtocestah točili cenejše gorivo, kar pomeni manj davčnih prilivov državi kot doslej. »Že doslej nevzdržen regulatorni okvir se z novo uredbo še zaostruje,« je poudaril prvi mož Petrola Sašo Berger. Ustavil je vse razvojne investicije v Sloveniji, zamrznil izplačila sponzorskih in donacijskih sredstev, revidiral bo dobaviteljske pogodbe. Napoveduje tudi zapiranje neprofitabilnih prodajnih mest.

»Ko podjetje, ki ima pomembno vlogo v naši družbi, na novo regulacijo cen pogonskih goriv odgovori z napovedmi o zmanjšanju obsega storitev in podpore skupnosti, se postavi vprašanje razumevanja njegove vloge v skupnosti,« se je na Petrolove napovedi ukrepov zaradi vladnega zmanjšanja prodajnih marž odzval minister za energetiko Bojan Kumer.

