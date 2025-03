Pomanjkanje kadra in rekordni obisk ohromila UKC, to o neznosnih pogojih pravi vodstvo

»Dragi pacienti, žal mi je.« Tako se je v čustvenem zapisu na družbenih omrežjih opravičila zaposlena na urgentnem centru UKC Maribor, kjer se zaradi hudega pomanjkanja kadra in presežnih kapacitet zdravstveni delavci soočajo s skrajnimi obremenitvami, kot smo poročali.

»Število pacientov se dnevno povzpne tudi do 300 ali več,« je sporočilo vodstvo.

Zaradi povečanega števila bolnikov, predvsem zaradi respiratornih okužb in pomanjkanja prostih postelj, pacienti v urgentnem centru čakajo tudi več dni, preobremenjeni zaposleni pa so izčrpani in brez upanja, da bi se razmere izboljšale.

Zdravstveno osebje na robu zmogljivosti

»Gledam sodelavce, gledam zdravnike, gledam sebe, kako nam ugašajo moči, energija in upanje, da bo danes kaj drugače,« je v zapisu poudarila zaposlena, ki ima več kot deset let izkušenj v zdravstvu, a takšnih razmer še ni doživela. »Damo 220 odstotkov od sebe, a preprosto ne zmoremo več,« je zapisala. Njen zapis si lahko v celoti preberete tukaj.

Zaposleni opozarjajo, da UKC Maribor ne zagotavlja zadostnega števila kadra, zaradi česar so prisiljeni delati v nemogočih pogojih, pomanjkanje osebja pa seveda vpliva na oskrbo bolnikov.

UKC Maribor: »Seznanjeni smo s težavami, a iščemo rešitve«

Na vodstvo UKC Maribor smo naslovili vprašanja o alarmantnih razmerah. Potrdili so, da se srečujejo s presežnim številom pacientov, ki se dnevno povzpne tudi na več kot 300 bolnikov, predvsem zaradi respiratornih obolenj. Bolniki morajo čakati na posteljo tudi več ur, pogosto pa se jih namesti na druge oddelke.

UKC Maribor, urgenca. FOTO: Oste Bakal

Vodstvo priznava, da je stanje dodatno poslabšalo pomanjkanje kadra zaradi odhodov in bolniških odsotnosti ter da je pritisk na zaposlene velik, kar povzroča nezadovoljstvo tako med bolniki kot zaposlenimi. Prav tako opozarjajo, da je k nezadovoljstvu prispeval tudi nedavno sprejet zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

»Zdravstveno osebje samo skrbi tudi za prehrano bolnikov,« so razkrili v UKC Maribor.

Kljub vsemu v UKC Maribor zagotavljajo, da se trudijo iskati rešitve in da je v vsakem trenutku življenjsko ogroženim pacientom zagotovljena nujna oskrba. Manj ogrožene prosijo za potrpljenje in razumevanje.

Zdravniki: »Ne krivite nas, kriv je sistem«

Zdravstveni delavci poudarjajo, da kljub vsemu ne odstopajo od svoje zaveze pomagati bolnikom, a se bojijo, da bo sistemsko pomanjkanje kadra vodilo v še hujšo krizo.

»Tako kot prodajalka v trgovini ni kriva za visoke cene živil, tudi mi nismo krivi za razmere v zdravstvu,« je zapis sklenila zaposlena, ki je svoje sporočilo končala z opravičilom: »Dragi pacienti, žal mi je.«