Pomagali sto učencem (FOTO)

»Iskrena hvala vsem, ki podpirate projekt, od donatorjev do založb,« izpostavlja vidno ganjena Črnomaljka Rozalija Gršič. V sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Metlika je uspešno izpeljala še eno sezono projekta Veselo v šolo. Ta se je uradno zaključil minuli petek z dobrodelnim koncertom v Kulturnem domu v Črnomlju.

Otroci iz črnomaljskega vrtca so peli in plesali.

Mlade folkloristke Osnovne šole Mirana Jarca

Projekt Veselo v šolo je namenjen učencem od 4. do 9. razreda, ki prihajajo iz enostarševskih družin, družin s težko zaposljivimi starši ali preostalih socialno ogroženih družin. Pomagajo jim pri nakupu delovnih zvezkov ter plačilu šolskih obveznosti in stroškov šolskih projektov. V štirih letih so pomagali blizu sto učencem.

Pomagajo pri nakupu delovnih zvezkov ter plačilu šolskih obveznosti in stroškov šolskih projektov.

Na nedavnem dobrodelnem koncertu v Kulturnem domu Črnomelj so nastopili otroci iz vrtca Otona Župančiča Črnomelj, recitatorji, pevci, plesalci in glasbeniki z OŠ Vinica, OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ Loka Črnomelj, s svojim pevskim talentom je navdušila finalistka šova Slovenija ima talent Tina Pezdirec, za živahne ritme na harmoniko so poskrbeli Tanja in prijatelji, ansambel Jodel Express s kraljico jodlanja Brigito, ki se ji je na odru pri jodlanju pridružila domačinka Ajda Bremec, ter ansambel Lesarji in ansambel Karantanci. Program sta povezovala Sabina Gosenca in belokranjski humorist Sandi Šneler v vlogi navihanega Janezka.

Mlade folkloristke Osnovne šole Mirana Jarca

S pevskim talentom je navdušila finalistka šova Slovenija ima talent Tina Pezdirec.

Zbrane je pozdravila tudi predstavnica DPM Metlika Alenka Muc in zagotovila, da bo pomoč prišla prav številnim družinam z območja Bele krajine. Hkrati pa sta z organizatorko koncerta Rozalijo Gršič izpostavili, da se s tem projekt Veselo v šolo ne zaključuje, ampak bodo denar zbirali tudi v tem šolskem letu. Na dobrodelnem koncertu so zbrali 1380 evrov. Ob pomoči sponzorjev in donatorjev se je v sklopu celoletnega projekta na račun DPM Metlika zbralo kar 2000 evrov, k temu pa je treba dodati še 6000 evrov za delovne zvezke. Skupno je torej projekt v svoji četrti izvedbi prispeval v dobrodelni sklad 8000 evrov!

Na odru so se zvrstili številni mladi talenti.