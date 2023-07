Pomagali bodo dopustnikom

Trije slovenski policisti so v ponedeljek začeli delo na Hrvaškem, kjer bodo v projektu Varna turistična destinacija 2023 na vrhuncu turistične sezone tamkajšnjim kolegom en mesec pomagali pri postopkih s slovenskimi turisti. V projektu sodeluje 19 držav, hrvaški gostitelji pa so v Šibeniku za vse tuje policiste priredili sprejem.

Na podlagi sporazuma med slovensko in hrvaško vlado o čezmejnem policijskem sodelovanju so bili na Hrvaško napoteni trije slovenski policisti, in sicer s Policijskih uprav Ljubljana, Maribor in Celje. Policist Matija Breznik iz Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana bo delal na območju PU Istarska v Pulju, Dominik Osrečki s PP Mozirje bo pomagal hrvaškim kolegom na območju PU Primorsko-goranske na Krku, Marjan Premzl iz PP Ptuj pa bo na območju PU Ličko-senjska, in sicer na Pagu (Novalja).

Predvsem bodo pomagali pri hitrejši komunikaciji s slovenskimi turisti ter dajali predloge glede obravnavanja slovenskih državljanov.

Sodelovali bodo pri dejavnostih, ki jih hrvaški policisti opravljajo v povezavi s slovenskimi državljani, predvsem pa bodo omogočali hitrejšo komunikacijo s slovenskimi turisti ter dajali predloge glede obravnavanja slovenskih državljanov.

Preventivni nasveti

Angažirani bodo na področju splošnih policijskih nalog, povezanih z zagotavljanjem javnega reda in miru ter nadzorom cestnega prometa. Pri obravnavi slovenskih državljanov bodo opravljali poizvedbe prek evidenc policije, tako za osebe kakor tudi za vozila, ter jih posredovali hrvaškim policistom. Hkrati pa bodo slovenske turiste seznanjali s preventivnimi nasveti glede varovanja njihovega premoženja med dopustovanjem v tujini.

3 slovenski možje postave so odšli na Hrvaško.

Svoje sodelovanje v projektu je potrdilo 22 policijskih organizacij iz 19 držav s skupno stotimi tujimi policisti, ki bodo delovali v osmih različnih policijskih upravah na Hrvaškem. Za sodelovanje se je letos prvič odločila tudi nizozemska policija.

Tovrstno sodelovanje med hrvaško in slovensko policijo sicer poteka že od leta 2011. Prednosti prisotnosti slovenski policistov med poletno turistično sezono so predvsem v tem, da so morebitni postopki s slovenskimi državljani krajši, turisti pa se počutijo varneje ob prisotnosti domačega policista, ocenjuje slovenska policija.

Po drugi strani je takšna oblika dela koristna tudi za policiste. Izmenjava informacij je hitrejša. Hrvaški policisti lahko namreč podatke pridobijo neposredno od slovenskega policista in obratno. Hkrati pa si izmenjujejo svoje operativno znanje, se drug od drugega učijo in tako soustvarjajo dobre prakse.