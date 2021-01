V nesreči spoznaš prijatelja, predvsem pa vidiš, kdo je res srčen sosed. Med te zagotovo spadata Katja in Jaka Zupan iz Sore pri Medvodah. Sedem otrok imata, družino smo predstavili v naši božični številki. Danes pa razkrivamo, da sta Katja in Jaka ena številnih Slovencev, ki so nesebično pomagali žrtvam potresa na Hrvaškem. Na otroke sta medtem pazili babici. Kombi je bil poln do zadnjega kotička. FOTO: Osebni arhiv Z ekipo preselil občino »Nedavni potresi na Hrvaškem so pretresli tudi nas Slovence. Nikdar ne vemo, kdaj lahko strese tudi nas in tudi mi ostanemo brez vsega. Vse skupaj za...