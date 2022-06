Pomagajte z veslanjem na reki Ljubljanici

Reka Ljubljanica bo tudi letos, od petka, 17. junija, do sobote, 18. junija, prizorišče prav posebnega dobrodelnega dogodka. Na krožni progi s startom in ciljem na Kajak kanu klubu Ljubljana (KKK Ljubljana) in obratom pod mostom pri Ambroževem trgu se bodo lahko udeleženci na vseh vrstah kajakov oziroma kanujev ter desk za veslanje stoje (SUP) pomerili med seboj v številu preveslanih kilometrov v enem dnevu.

165 km je rekordni dosežek 24-urnega veslanja

»24-urno veslanje je izziv le za najbolj vztrajne, saj je rekordni dosežek 165 kilometrov, preveslanih v 24 urah. Posameznik pa lahko prevesla le en krog in s tem sodeluje v humanitarni akciji,« sporočajo organizatorji prireditve 24 ur veslanja za dober namen Kajakaška zveza Slovenije, KKK Ljubljana in dobrodelno društvo Hiša sonca. Ti so se odločili, da bodo letošnji izkupiček iz prijavnin, donacij in sponzorstva namenili pomoči društvu Downov sindrom Slovenija in Inštitutu Zlata pentljica. »Društvo Downov sindrom Slovenija v Ljubljani odpira prostore za zaposlitev odraslih z downovim sindromom in vzpostavlja informacijsko točko, v okviru katere bo družinam z otroki z downovim sindromom omogočala vključitev v različne programe. Inštitut Zlata pentljica združuje otroke in mladostnike, ki so v mladosti zboleli za rakom. S svojim delovanjem ozaveščajo vrstnike in širšo javnost o svoji bolezni in ponujajo medvrstniško pomoč otrokom, ki se šele srečujejo z diagnozo,« sporočajo organizatorji.

En vodni krog je dolg 5,5 kilometra.

Za sodelovanje na prireditvi ne potrebujete svoje kajakaške opreme, saj si jo bo mogoče izposoditi na KKK Ljubljana. »Prisotni bodo tudi usposobljeni učitelji kajaka, ki vam bodo pred spustom dali osnovne napotke za prve zaveslaje. Vabljeni so tako tudi tisti, za katere bo to prvi stik s kajakom. Z nekaj volje boste en krog zmogli preveslati tudi tisti, ki boste za veslo poprijeli prvič.«

Za prijavnino 20 evrov bosta udeležencem na voljo pijača in prehrana v času spusta. Prav vsak, ki se bo enkrat ali večkrat z vesli podal po 5,5 kilometra dolgem krogu, pa bo prejel tudi spominsko majico in diplomo. »Prvi trije posamezniki glede na število preveslanih krogov prejmejo posebno nagrado. Udeleženci, ki jih preveslajo 10 ali več, prejmejo posebno nagrado,« še sklenejo organizatorji te že tradicionalne dobrodelne prireditve.