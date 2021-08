Pomagajte Apoloniji najti mačkona Popra

Zemljevid z namigi FOTO: Kultprotur.si

O zeliščarki se v mestu sejmov in penine govori že stoletja.

Igra na prostem, ki jo je pripravil Zavod za kulturo, promocijo in turizem Kultprotur Gornja Radgona, je polna izzivov in vznemirljivih odkritij, namenjena pa je igrivemu spoznavanju mesta ob reki Muri. »Ste pripravljeni na pustolovščino? Zagotovo ste že slišali za znamenito Apolonijo – zeliščarko, ki so jo že nekoč davno obsodili čarovništva, ker je s posebnimi zeliščnimi mešanicami in napoji zdravila živali in ljudi. Tokrat pa Apolonija potrebuje tvojo pomoč!« pravijo pri Zavodu Kultprotur.O njej se v mestu sejmov in penine govori že stoletja. Nekoč so ljudje mislili, da je čarovnica, ker je lahko ljudi in živali pozdravila s posebnimi mešanicami in napoji iz zeli. Čeprav ji čarovništva niso nikoli dokazali, pa je živela zelo dolgo, zato je morda na njej vendarle nekaj čarobnega! Bila je tudi ljubiteljica in lastnica črnega mačkona z imenom Poper, ki je eden osrednjih akterjev zabavne pustolovščine. Takole gre zgodba: Na kmetijo, kjer živita Apolonija in Poper, se je preselila nova soseda. Zelo je prijazna, ima pa oranžnega mačkona Pelina, ki je pravi falot. Vedno nagaja Popru in ga izziva, da mora narediti kaj porednega. Tako je Pelin v Apolonijini kleti, kjer suši zelišča in izdeluje zdravila, stisnil Popra v kot ter ga izzval, da razbije nekaj stekleničk.Poper kot dober in prijazen mačkon tega ni želel storiti, zato mu je predlagal, da ušpiči kaj drugega, porednega. Ker se je upiral, je Pelina to tako razjezilo, da je prijel Popra za rep in ga povlekel čisto blizu ognja ter mu zagrozil, da če ne popije zdravilnega napoja, ki se hladi v bližini, mu bo vtaknil rep v ogenj. In tako je Poper popil napoj, ki pa ga je čisto zmešal. Kot nor je stekel proti mestu ter imel na poti vse vrste čudnih prividov. Zdaj se v strahu skriva. Skriva se pred Pelinom in pred čudnimi stvarmi, ki jih vidi. Apolonija je zelo zaskrbljena zaradi njega. Nemudoma se je lotila izdelave protistrupa, da bi preprečila učinke tega, ki ga je Poper popil.Na srečo ima Poper, prav tako kot ona, nekaj zelo posebnih sposobnosti in mu je uspelo narisati zemljevid z namigi, kje se skriva. Apolonija zdaj potrebuje vašo pomoč, da reši izzive in najde svojega ljubljenčka. Kot še dodajajo pri Kultproturju, za nadvse prijetno in zabavno pustolovščino potrebuješ le dobro voljo, raziskovalnega duha ter zemljevid z napotki, ki ga lahko najdete na spletni strani Kultproturja ali prevzamete v TIC Gornja Radgona.