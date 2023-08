Pomagajmo prizadetim v poplavah

Zbrali smo informacije, kako in na kakšen način lahko pomagate.

Sklad Ivana Krambergerja – v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije

Vse, ki želite pomagati prizadetim v naravni nesreči, prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922- 0019831742, s pripisom Za prizadete v ujmi, sklicna številka 7264. Odslej lahko pomagate tudi s SMS-donacijami. Pošljite SMS na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER boste prispevali 1 evro, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 pa 5 evrov. Sklicno številko 7264 smo odprli za prizadete krajane Kosez pri Ilirski Bistrici, na tej številki pa zbiramo pomoč tudi za preostalo Slovenijo.

Rdeči križ

Rdeči križ Slovenije je priskočil na pomoč z vsemi območnimi združenji, bolničarji, svojimi prostovoljci in nastanitvenimi kapacitetami. Nanje se obračajo tudi posamezniki, ki bi radi priskočili na pomoč. "Vsem prijaznim in dobrim ljudem, ki nam nudite takšno in drugačno pomoč, pa sporočamo, da vsako sporočilo preberemo in bomo nanj odgovorili oz. ga posredovali pristojnim službam na posameznem področju, od koder vas bodo kontaktirali," so sporočili z Rdečega križa.

Zbirajo tudi denarne donacije.

Pomagate lahko tako, da na številko 1919 pošljete SMS-sporočilo s ključno besedo UJMA5 oziroma UJMA10 in tako podarite 5 oziroma 10 evrov. Večje zneske lahko nakažete tudi na njihov transakcijski račun: Rdeči križ Slovenije Mirje 19, 1000 Ljubljana TRR: SI56 0310 0123 4567 891 (odprt pri SKB Banka d. d.) SKLIC: 00 96875 NAMEN: Ujma 2023 BIC BANKE: SKBASI2X KODA NAMENA: CHAR

Tudi Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Škofja Loka, je odprl račun, kamor lahko nakažemo pomoč za prizadete:

RKS-OZ ŠKOFJA LOKA KIDRIČEVA CESTA 1 TRR: SI 56 0700 0000 0187 397 SKLIC: 00 784010-249 NAMEN: POPLAVE 2023 KODA NAMENA: CHAR.

Slovenska karitas

"Zbrana sredstva z vaših darov bomo namenili za neposredno pomoč prizadetim gospodinjstvom, da bodo lažje popravili nastalo škodo in si uredili svoje domove," so sporočili iz organizacije.

Prizadetim lahko pomagate tako, da na številko 1919 pošljete SMS-sporočilo KARITAS5 oziroma KARITAS10. S tem prispevate 5 oziroma 10 evrov. Prostovoljne prispevke zbirajo tudi na tekočem računu: Slovenska karitas Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana TRR: SI56 0214 0001 5556 761 NAMEN: POMOČ NEURJE SKLI,C: SI 00 624 SWIFT BIC KODA: LJBASI2X

Zveza prijateljev mladine

Na sedežu zveze na Dimičevi ulici 5 v Ljubljani zbirajo materialne donacije, predvsem pripomočke za osebno higieno, čistila, pralne praške in hrano z daljšim rokom uporabe.

Prav tako vse, ki lahko pomagajo, pozivajo k finančnemu prispevku prek SMS-sporočila s ključno besedo ENOSRCE5, ki jo pošljete na 1919 in s tem prispevate 5 evrov. Prispevek je mogoče nakazati tudi na transakcijski račun zveze: Zveza prijateljev mladine Slovenije Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana TRR: SI56 6100 0000 3512 232 SKLIC: SI00 245021 KODA: CHAR NAMEN: neurje

ADRA Slovenija

Njihovo osebje in prostovoljci so že na prizadetih območjih, kjer ocenjujejo škodo ter koordinirajo odziv. Ljudem na poplavljenih območjih pomagajo pri čiščenju in sušenju stanovanj, poslopij, cest ter okolice, pa tudi pri manjših popravilih.

"Strokovno usposobljeni posamezniki nudijo tudi psihosocialno podporo, saj so stiske ljudi še sedaj velike, duševno zdravje pa bo še bolj trpelo v naslednjih dneh, ko bodo znane resnične razsežnosti nastale škode," so sporočili iz ADRA Slovenija.

Tudi oni zbirajo finančno pomoč, ki jo bodo v prihodnjih tednih in mesecih prizadeti prebivalci še kako potrebovali. Prispevate lahko s kratkim SMS-sporočilom s ključno besedo LJUDJE5 na 1919, s čimer darujete 5 evrov. Večje donacije lahko nakažete na njihov tekoči račun: HD ADRA Slovenija Njegoševa 15, 1000 Ljubljana IBAN: SI56 0284 3026 3945 425 BIC: LJBASI2X REFERENCA: SI00 2023 NAMEN: NEURJE 2023 KODA NAMENA: CHAR

Prav tako pa ADRA Slovenija vabi vse tiste, ki želijo fizično pomagati pri odpravljanju posledic poplav, da se prek spletnega obrazca vpišejo na njihov seznam zainteresiranih.

Slovenska filantropija

Zbirajo ljudi za prostovoljno pomoč po poplavah. Na njihovi spletni strani lahko izpolnite obrazec in se s tem vpišete na njihov seznam.