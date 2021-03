Položnice se dražijo: toliko več boste plačevali za smeti

Javno podjetje Voka Snaga bo na podlagi današnje odločitve sveta RCERO Ljubljana zvišalo cene ravnanja za odpadki. Kot so sporočili iz Mestne občine Ljubljana, se bo na povprečni položnici uporabnikov mesečni strošek na gospodinjstvo zvišal za 70 centov oziroma 24 centov na osebo.



Sprememba cen pomeni, da se bo na povprečni položnici uporabnikov mesečni strošek na gospodinjstvo zvišal za 70 centov (s sedanjih 10,53 evra na 11,23) oziroma za 24 centov na osebo (s sedanjih 4,02 evra na 4,26 evra).



Kot so poudarili, Voka Snaga kljub spremembi cen ostaja med cenejšimi izvajalci gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Sloveniji, hkrati pa zgotavlja kakovostne storitve po visokih standardih z najsodobnejšo tehnologijo v Evropi.



V RCERO Ljubljana je od začetka obratovanja leta 2016 vključenih 37 občin, sicer pa v RCERO Ljubljana obdelujejo mešane komunalne odpadke z območij 57 občin in ločeno zbrane biorazgradljive odpadke z območij 18 občin.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: