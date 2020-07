Položnica za lastnike nepremičnin: od 5 do vrtoglavih več sto tisoč evrov

Kdo je oproščen plačila NUSZ?

Plačilo NUSZ se na zahtevo za dobo 5 let oprosti občanu, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal oziroma nadzidal družinsko stanovanjsko hišo. Občina lahko predpiše oprostitev oziroma delno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča tudi za občane z nižjimi dohodki. V obeh primerih je treba na občino poslati dopis, ki ga zavezanec običajno sestavi sam. Določene občine pa imajo na svojih spletnih straneh za ta namen objavljene svoje obrazce.

Na izračun se je možno pritožiti



Kako do oprostitve v Ljubljani?

Če se med letom spremeni zavezanec za plačilo NUSZ, ima zavezanec, ki mu je bila izdana odločba, v roku 15 dni po spremembi pravico zahtevati, da se odločba spremeni tako, da se njegova obveznost zmanjša in novemu zavezancu določi ustrezni znesek nadomestila.

Znova je prišel tist čas v letu, ko lastniki ali uporabniki stavbnih zemljišč prejemajo na svoje naslove odločbe s položnicami. Te so seveda odvisne od površine zemljišča ter stavbe na njem. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) se steka v občinske blagajne, pobiranje denarja pa za občine izvaja Finančna uprava Republike Slovenije (FURS).Na območju občine Maribor najvišji NUSZ za leto 2020 znaša kar 483.810 evrov., najmanjši pa 5 evrov. Kot nam je povedalz Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je bilo letos izdanih 56.825 odločb. »Skupni prihodki v letu 2019 so bili 13,7 milijona evrov, za leto 2020 pa so načrtovani v višini 17,1 milijona evrov.«Zneseki so pri večjih stavbah seveda višji, pri manjših pa nižji.V Celju je največji znesek odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 144.462,13 evrov, najmanjši pa pet evrov. »Odmera za leto 2019 je znašala 8.073.851,91 evrov, prihodek od NUSZ za leto 2019 je bil za Mestno občino Celje dejansko sicer večji, in je znašal skupno 9.257.430,44 evrov. Razlika med odmero in prihodki predstavlja zadržana nakazila, ki jih je FURS sprostil po tem, ko so bile na pritožbeni stopnji ugodno rešene pritožbe zoper odmero NUSZ iz preteklih let.Odmera za leto 2020 znaša 8.199.800 evrov. Dejanska realizacija v tej fazi še ni znana, saj so bile odločbe odpravljene šele pred kratkim,« so nam povedali na mestni občini Celje. Na izračun NUSZ se je seveda možno pritožiti. V Celju so lahko oproščeni letnega plačila tisti po Zakonu o davčnem postopku in pa: »Po občinskem odloku so mogoče oprostitve NUSZ v primeru elementarnih nesreč in izrednih dogodkov. Na podlagi pravočasne vloge zavezanca o tem odloča Mestni svet.«Na Mestni občini Ljubljana nam na vprašanja, koliko je letos najvišji in najnižji NUSZ, niso mogli odgovoriti. »Izdaja odločb za plačilo NUSZ je v pristojnosti FURS, navedene odločbe imajo oznako davčna tajnost. Zastavljeni vprašanji sta zelo splošni, zato na navedeni vprašanji ne moremo podati odgovora,« nam je sporočila. Dodala je bilo za fizične osebe v Mestni občini Ljubljana po njihovih podatkih letos izdanih 107.829 odločb​.V lanskem letu se je v blagajno MOL steklo več kot 56 milijonov evrov na račun NUSZ ( 47.073.576,52 evrov od pravnih oseb, 11.589.791,50 od fizičnih oseb). V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 je planiran s tega namena prihodek 60 milijonov evrov.Tudi v Ljubljani lahko nekateri prosijo za oprostitev plačila nadomestila za uprabo stavbnega zemljišča. In sicer, če prejemajo socialno pomoč (Odločba pristojnega CSD o DSP, varstvenem dodatku oziroma subvencionirani neprofitni najemnini), zaradi elementarnih ali drugih nezgod, zaradi ogroženosti življenjskega obstoja zavezanca in njegovih družinskih članov.Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila delno ali v celoti, in sicer za čas trajanja vzroka za uveljavljanje oprostitve plačila nadomestila.»Občan mora vložiti vlogo za oprostitev na vložišče MOL. V kolikor pa zavezanec navedene vloge ni podal in je prejel odločbo s strani FURS za tekoče leto, pa mora podati pritožbo na FURS in priložiti listinska dokazila,« so nam povedali na MOL.