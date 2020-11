Polovica vprašanih dela vlade ne podpira več

Dela vlade ne podpira 54,7 odstotka vprašanih, podpira pa 36,3 odstotka, je pokazala anketa Mediane za Pop TV. V primeru volitev bi največ anketiranih, in sicer 16,5 odstotka, obkrožilo SDS. Skoraj 13 odstotkov vprašanih ne ve, katero stranko bi volili, 14,4 odstotka ne bi izbralo nobene stranke. Večina podpira ukrepe za zajezitev epidemije.



Če bi bile volitve danes, bi SDS obkrožilo 16,5 odstotka vprašanih, kar je manj kot prejšnji mesec, ko bi jo 17,8 odstotka. Na drugem mestu je SD z 11 odstotki (oktobra bi dobila 11,2 odstotka) in minimalno prednostjo pred Listo Marjana Šarca, ki bi jo obkrožilo 10,8 odstotka anketirancev (oktobra 9,1 odstotka). Na četrtem mestu je Levica z 8,7 odstotka podpore (oktobra 7,8 odstotka), peta je NSi, ki bi jo obkrožilo 4,3 odstotka vprašanih (oktobra 5 odstotkov).

Desus se vzpenja, SAB še naprej pada Desus bi obkrožilo 3,9 odstotka anketirancev (oktobra 1,7 odstotka). Sledijo SNS z 2,6 odstotka podpore (oktobra 3,5), SAB z dvema odstotkoma (oktobra 3,2), Dobra država z 1,7 odstotka (oktobra 0,4) in Pirati z 1,4 odstotka podpore (oktobra 2,6).



12,8 odstotka vprašanih ne ve, katero stranko bi volili (oktobra 19,8 odstotka), 14,4 odstotka jih ne bi izbralo nobene od obstoječih strank (oktobra 8,3 odstotka). Ostalih 3,3 odstotka anketirancev ni želelo odgovoriti.

Večina dela vlade ne podpira 54,7 odstotka vprašanih dela vlade ne podpira, 36,3 pa ga podpira, 9,1 odstotka jih je odgovorilo z ne vem.



Med posameznimi politiki najbolj priljubljen ostaja predsednik države Borut Pahor. Drugi je zdravstveni minister in začasni predsedujoči Desusu Tomaž Gantar, ki je pred evropskim komisarjem iz Slovenije Janezom Lenarčičem. Sledijo jim evropska poslanka NSi Ljudmila Novak, predsednica SD Tanja Fajon in prvak LMŠ Marjan Šarec. Predsednik vlade in prvak SDS Janez Janša je na 18. mestu. Na repu lestvice je gospodarskega ministra in predsednika SMC Zdravka Počivalška zamenjal notranji minister Aleš Hojs.



V anketi so sodelujoče tudi vprašali, ali se strinjajo z ukrepi vlade za zajezitev koronavirusa in ali jih spoštujejo. 38,4 odstotka se jih z ukrepi strinja, 22,2 odstotka pa se jih popolnoma strinja. Z ukrepi se ne strinja 19,1 odstotka vprašanih, sploh se jih ne strinja 17,4 odstotka. 54,8 odstotka vprašanih ukrepe spoštuje razen v izjemnih primerih, 32 odstotkov jih ne spoštuje, 10,8 odstotka pa jih spoštuje v celoti.



Mediana je anketo izvedla na vzorcu 711 sodelujočih.