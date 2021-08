Polovica nagrade je odšla v Albanijo

Boštjan se je razveselil paketa.

»Ko ste me iz Slovenskih novic poklicali in obvestili, da sem dobitnik paketa Poletje s Slovenskimi novicami, sem bil izjemno presenečen, to je, mimogrede, moja prva nagrada, ki sem jo kadar koli prejel. Šele ko sem malo razmislil, mi je postalo jasno, kaj se je zgodilo. Zelo sem se razveselil, ko sem se pogovoril z mamo, ki živi na istem dvorišču, in slišal, kaj vse je v paketu Slovenskih novic,« nam je veselo razlagal 44-letni, vodovodni inštalater s Krapja na desnem bregu reke Mure.Prav takrat je z mlajšo hčerko, ki v istem podjetju opravlja počitniško delo, hitel v službo, v podjetje Arcont v Gornji Radgoni, kjer že 22 let v bivalnikih ureja vodovodne inštalacije. To je bil zadnji delovni dan pred odhodom na dopust.»Že lani smo nameravali v Albanijo, kjer še nikoli nismo bili, a je pandemija naredila svoje. Zato se zdaj odpravljamo prav v Albanijo, tako da bomo lahko s seboj odpeljali tudi nekaj pijače iz paketa, torej je nagrada več kot dobrodošla. Vse preostale reči bodo počakale, da se vrnemo z dopusta, kamor gremo dve družini, in bo sledil poseben piknik, na katerem bomo kaj spekli, mamapa bo poskrbela za domači kruh, in imeli bomo vse,« nam je zaupal Boštjan, ki živi s hčerkama, Lariso in starejšo. Za piknik bodo poleg omenjenih pijač, ledenih čajev Teekanne in Daninih vod, prav prišli bon, ki ga podarja Meso Kamnik (Anton), pa začimbe Kotanyi za še boljši okus, in tudi za glasbo bo poskrbljeno z majhnim vodoodpornim in trpežnim bluetooth zvočnikom JBL GO2.Dodal je, da imajo že desetletja naročene Slovenske novice, ki jih prebirata obe družini, najprej mamain oče, ki sta večinoma doma, pozneje pa tudi on in hčerki. »Nekako smo se zaljubili v Novice in preprosto nam nekaj manjka, če naš časopis ne pride pravočasno. Preberemo vse, kar je zapisano v vaših in naših Novicah, starši imajo svoje branje, mi preostali svoje,« pove Boštjan, ki pogosto sodeluje v nagradnih igrah, a je doslej prejel le nekaj simboličnih dobitkov, zdaj pa se mu je, kot pravi, končno nasmehnila sreča.