Polje postalo jezero in potopilo stroja (FOTO)

Planinsko polje je tisto znamenito jezero, ki ga lahko v nekaterih tednih v letu opazujemo z avtoceste proti Primorski, malo za Logatcem – takrat se namreč količina vode zaustavi pred požiralniki, ki preprosto ne morejo prepustiti dotekajoče vode naprej, skozi podzemne tokove proti Ljubljanici. »Zaradi zagotavljanja protipoplavne varnosti in v skladu s sprejetim letnim planom izvajamo čiščenja požiralnikov od pomladi do jeseni, nekatere večkrat letno,« so o človekovi skrbi za okolje in zase pojasnili v podjetju Hidrotehnik, za katero pa delajo tudi podizvajalci oziroma kooperanti.

Zgrešil obsežnost poplav

V času žleda smo se po jezeru prevažali do vasi Laze, ki je bila tedaj zaradi vod, ledu in podrtega drevja tako rekoč odrezana od sveta; ta ponedeljek je bila zaprta zgolj cesta, ki neposredno prek polja vodi do Laz in Jakovščice, ki zdaj ni edina. Vodna gmota, ki se je na polju nabirala zaradi padavin ves prejšnji teden, je na njem ujela tudi težko mehanizacijo, domnevno mali bager ter nakladač, pri Skedneni jami: »Prejšnji ponedeljek je bil še čas, da bi to rešili,« nam je razmere na terenu opisal Slavc Kermavnar, predsednik Krajevne skupnosti (KS) Laze-Jakovica.

V Hidrotehniku pojasnjujejo, da stroja pripadata njihovemu »večletnemu kooperantu v Lazah na Planinskem polju,« obrazložili pa so tudi okoliščine nenavadne (ter visoke) škode. »Šlo je za napačno presojo upravljavca strojev. Po čiščenju požiralnika je izvajalec stroja sicer umaknil, ni pa pravilno presodil, kako obsežne bodo poplave ob tako dolgotrajnih padavinah.«

Intervenirali so v ponedeljek dopoldne. Foto: Slavc Kermavnar

Voda je minuli teden naraščala iz dneva v dan, dva delovna stroja pa sta začela vidno puščati svoje tekočine, kar so opazili tudi krajani in poklicali intervencijske službe. Te so se odzvale. Gasilci so tokrat intervenirali s čolnom civilne zaščite: »Naprej so šli v ponedeljek zjutraj domači gasilci PGD Laze – Jakovica, PGD Dolnji Logatec ter Gasilska brigada Ljubljana, da je naredila bariero okoli ter položila pivnike, ki so jih imeli s sabo. Tisto, kar je bilo povrh, so popivnali ter dali v vreče, dali pa so tudi absorbent, da je nafto izničil,« prvo posredovanje strne Kermavnar. Na pomoč so jim priskočili tudi iz logaške civilne zaščite (CZ): »Prioriteta je bila zajezitev oljnih madežev s pivniki, prisoten je bil tudi potapljač pripadnik CZ Logatec,« je bistvo intervencije ubesedil Boštjan Rupnik, poveljnik CZ Logatec: »O dogodku so bili obveščeni tudi pristojni na Občini Logatec in Inštitutu za varovanje krasa.«

Prioriteta je bila zajezitev oljnih madežev s pivniki.

Policija poroča o dogodku, kjer je »iz delovnih strojev iztekla manjša količina snovi, ki so lahko nevarne za okolje«, ter nadaljuje preiskavo: »Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo v primeru zaznanih elementov kaznivih ravnanj iz pristojnosti policije izvedli ustrezne ukrepe. O vseh ugotovitvah bodo obveščene tudi druge pristojne inšpekcijske službe,« navaja Tomaž Tomaževic z ljubljanske policijske uprave.

Gasilci so poskušali s pivniki ter bariero zmanjšati škodo v naravi. Foto: Slavc Kermavnar

Daleč najkrajšo je že v prigodi potegnil kooperant, ki je ostal brez strojev, povzročil onesnaženje, povrh pa še vznemiril krajanke in krajane, za vrat mu diha policija, mimogrede pa je z bagroma namočil še naročnika Hidrotehnik, ki sedaj sodeluje pri odpravljanju posledic. »Iz stroja je iztekla manjša količina hidravličnega olja, za kar pa smo pri Hidrotehniku že sprožili vse potrebne postopke za omejitev in odstranitev posledic izlitja in ocenjujemo, da bodo posledice onesnaženja res minimalne, brez vpliva na okoljsko varnost.« Na strani PGD Dolnji Logatec so sicer zapisali, da so iztekala pogonska goriva – toda izlitje tekočin iz dveh strojev verjetno ne bo imelo dolgotrajnih ali celo katastrofalnih posledic za kakšne lokalne žužke ali tamkajšnje rast(lin)je.

Poplave na Planinskem polju FOTO: Tomica Šuljić

Dokončno sanacijo bo po navedbah dolnjelogaških gasilcev izvedlo podjetje VGP Drava-Ptuj. Toda najprej mora odteči voda – in to popolnoma, preden bodo lahko težke stroje rešili z namočenih tal. »Tisti stroj, ki ima kolesa, ga ne bo takšna težava odpeljati,« doda Kermavnar, »bager, ki ima gosenice, pa ima menda sedem ton, in bosta težavi – ena je motor, druga elektronika v njem.«

Čeprav je nekaj vode odteklo že med obema spremljajočima fotografijama k temu članku, ki sta nastali med ponedeljkovim jutrom in poznim popoldnevom, pa bo morala težka stroja z razmočenega polja odpeljati še težja mašina. »Po mojih izkušnjah ter poznavanju Planinskega polja dva meseca teh dveh bagrov ne bodo dobili ven,« ocenjuje domačin Kermavnar.