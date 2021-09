Polizali več kot 7000 kepic sladoleda (FOTO)

Instagramabilni korneti!

Mlečni cvet, pasijonka, mango

Samorog, rdeča pomaranča, kaktus ali raje klasika, vanilja, čokolada in jagoda?

Potujoča slaščičarna in slastni šmoren

Pred stojnico, na kateri so prodajali kupončke, ki si jih zamenjal za kepice sladoleda, se je naredila gneča.

»Malo smo pričakovali tako dober odziv obiskovalcev, saj je bilo že po facebooku, kjer smo objavili napoved dogodka, veliko zanimanja za Sladko Loko. Zdi se, kot da so obiskovalci komaj čakali na kaj takega, poleg tega pa me veseli, da smo zadeli tako termin kot tudi vsebino,« je, prijetno presenečen nad številom obiskovalcev, ki jih je prejšnji teden v Škofjo Loko zvabil sladoledni dogodek, pripovedoval eden od organizatorjeviz Turističnega društva Škofja Loka.Ko smo se pogovarjali na enem od vhodov v stari del mesta, kjer se je predstavila večina sladolednih junakov, so se kazalci pomikali proti pozni dopoldanski uri, in pričakovati je bilo, da je večina tistih, ki so se namenili na Sladko Loko, še na poti. Vseeno pa se je pred stojnico, na kateri so prodajali kupončke, ki si jih na stojnicah zamenjal za kepice sladoleda, naredila precejšnja gneča. Ali, kot je povzela ena od domačink: »Dogodke, kakršen je današnji, v tem spremenjenem svetu še kako pogrešamo!«In kako to, da so Škofjo Loko, to tisočletno gorenjsko mesto na sotočju obeh Sor, povezali s sladoledom? »Preprosto – v mestu imamo več slaščičarn oziroma proizvajalcev sladoleda,« je pojasnil Igor Drakulič in omenil še eno zanimivost: v Retečah, ki so od Škofje Loke oddaljene le nekaj kilometrov, je domačija pr' Janež ena redkih slovenskih kmetij, na kateri iz domačega mleka izdelujejo sladoled.Tudi Kmetija pr' Janež je bila med sedmimi ponudniki sladoleda, ki so se predstavili obiskovalcem Sladke Loke. Okusi njihovega domačega sladoleda so zanimivi in mamljivi: tu je bil domači jogurt z borovničevim džemom, pa domača skuta z malinovim džemom, družbo so jima delali mlečni cvet s piškoti, izjemna sveža meta s temno čokolado ter burbonska vanilja, če omenimo samo nekatere.Dolga vrsta vseh, ki bi radi poskusili doma izdelan sladoled, se je vila tudi pred legendarno Kavarno Homan, kjer so doma sladoledi Mesec. Daleč naokoli so znani, okusi pa se sprehodijo od mešanice lešnikov piemonte z nutello prek grškega jogurta s pasijonko ali medom in sezamom, tu je še kremasti sladoled s karamelo, mehko čokolado in slanimi arašidi, zanimiva je rikota z jagodami in marakujo, z intenzivnostjo okusov pa prepričata tudi veganski in brezlaktozni mango ter pistacija, v katero so vmešani koščki teh zelenih oreškov.Na dan, ko je Škofja Loka postala Sladka Loka, so sladolede za kupončke menjali tudi v Grajski kavarni. Mimogrede: to čudovito lokacijo je pred kratkim prevzel barman, in tako je to poletje kavarna, ki deluje v Škofjeloškem gradu, postala pravi hit za ljubitelje koktajlov.Poleg sedmih ponudnikov sladoleda se je v Škofji Loki konec tedna mudilo še sedem tistih, ki so ponujali drugačne sorte sladkih dobrot. Tako so se v Kaosu Okusov, ki ga v Stari Loki vodita nekdanji član slovenske mladinske kuharske reprezentancein njegov kuharski kolega, odločili za loški šmoren. Kakšen je ta? Klasičen, a začinjen z belo čokolado, nutello, pasjonko, mangom ...Še ena sladka zanimivost: v Škofjo Loko se je ta dan iz bližnjih Medvod pripeljal tudi tovornjaček, za krmilom tega je že kak mesec mlada. Lično porisana potujoča slaščičarna Yammy Tammy je poleg sladkih prigrizkov, butično izdelanih slaščic in palačink na Sladki Loki ponujala tudi sladolede. Kepic teh so, računano takole čez palec, v Škofji Loki konec tedna pojedli več kot 7000!