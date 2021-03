Politikom zapreti profile na twitterju?!

Jeffrey Sachs, ameriški profesor ekonomije FOTO: Jure Eržen, Delo

»EU se mora predvsem globoko in iskreno zamisliti, kaj je šlo narobe pri obvladovanju pandemije. Azijsko-pacifiške države so se veliko učinkoviteje spopadle z njo. Kitajska, Tajvan, Hongkong, Koreja, Japonska, Avstralija, Nova Zelandija, Vietnam, Tajska, Kambodža, večina držav te regije je imela veliko manjšo smrtnost kot preostali del sveta. Mi se primerjamo s sosednjimi državami, ki so bile pri spopadanju s pandemijo prav tako neuspešne, namesto da bi se primerjali z drugimi deli sveta. Priznati si moramo, da je šlo nekaj zelo narobe v našem javnem zdravstvu in v odgovoru celotne družbe na pandemijo. Menim, da je za to delno kriv odnos vladajočih in delno odnos družbe kot take.« To je mnenje profesorjaUniverze Columbia. Dodaja, da je v ZDA nekoliko bolj jasno, kaj se je zgodilo, saj da so imeli za predsednika. »A Evropa ima veliko boljše voditelje in tudi Evropa se je zelo slabo spopadla s pandemijo. Javnost je predstavljala težavo, saj ni želela razumeti in se je pritoževala nad ukrepi vlad. Potem ko bo pandemija končana, se mora EU globoko in iskreno zamisliti, kaj je šlo narobe. Treba je namreč sprejemati učinkovite ukrepe, cepljenje, ki je vitalnega pomena, je v EU popolna polomija, odgovornost do javnosti pa je bistvena.«Na mednarodni konferenci Alma Mater Europea, kjer so gostili tudi finančnega ministra, svetovalca predsednika Slovenije za področje ekonomije in financin prvega predsednika vlade, se je Sachs dotaknil tudi digitalizacije in uporabe spletnih omrežij. Dokaz digitalne transformacije so novosti, ki svoj preboj doživljajo v zadnjem času, kot so recimo tehnologija za izkoriščanje obnovljivih virov energije, umetna inteligenca, 5G in celo prihajajoči 6G. Opozoril je, da zgodovina dokazuje, da sicer vsaka nova tehnologija v družbi povzroči tudi konflikt bodisi na nacionalni ali mednarodni ravni, a prav to omogoča nenehno izboljšavo inovacij, z zavedanjem, da vsako tehnologijo spremlja odgovornost posameznika ali skupine posameznikov za etično ravnanje z inovacijo. Kar se tiče vpliva, ki ga imajo omrežja na dogajanja na borzi in v gospodarstvu, je dejal: »Menim, da bi se morali svetovni politiki odpovedati uporabi računov na twitterju. Menim, da je to popolna katastrofa. To je pokazal tudi primer Trumpa. Potrebujemo sofisticirane razprave in dialog, ki je daljši od 280 znakov. Ne moremo si privoščiti, da tako prazno komuniciranje nadomešča družbeni razmislek. Menim, da so ta omrežja veliko bolj težava kot rešitev česar koli v družbi.«