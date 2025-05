Na celjskem sodišču se je znova trlo znanih političnih obrazov, večinoma z desne politične opcije. Na sodišče so bili vabljeni, ker so jeseni 2021 in nekateri tudi še v začetku leta 2022 prejeli pisemsko pošiljko, ob kateri se je marsikomu naježila koža. Večina je bila precej presenečena, zgrožena, nekateri so se počutili tudi ogrožene, ko so prebrali zapis: »Vemo, kje živite.« Poleg so bili narisani strelni naboji in vislice, v nekaterih pismih pa so bili priloženi tudi naboji. Med tistimi, ki so jih prejeli, je bil tudi Zmago Jelinčič Plemeniti, prvak stranke SNS. A ni minilo veliko časa, k...