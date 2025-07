Politiki so si premislili! Referenduma o oboroževanju ne bo

DZ je s 44 glasovi za in sedmimi proti razveljavil sklep o razpisu referenduma o obrambnih izdatkih. Razveljavitev pomeni, da referenduma o dvigu obrambnih izdatkov, ki ga je predlagala Levica, ne bo.

Posledično tudi ne bo referenduma o članstvu Slovenije v Natu, ki ga je napovedala Svoboda. Poslanci SD so se glasovanja vzdržali.

O predlogu sklepa niso glasovali poslanci SDS, razen Jožeta Tanka, in NSi.

Razpis posvetovalnega referenduma o višanju obrambnih izdatkov je na seji DZ 4. julija podprlo 46, proti pa je bilo 42 poslancev. Poleg predlagateljice Levice so ga podprli tudi v SDS, SD in NSi ter Dejan Kaloh, Mojca Šetinc Pašek in Tine Novak, proti pa so bili v Svobodi ter poslanci Eva Irgl, Anže Logar in Miha Kordiš.