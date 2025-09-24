Politična čistka? Novinarje na RTV nezakonito odpustili

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je odločilo: odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jo je dobil novinar Valentin Areh, je bila nezakonita. TV Slovenija mu je ponudila novo, bistveno slabšo pogodbo o delu, a sodišče je ugotovilo, da za to ni bilo poslovnih razlogov.

Sodišče pritrdilo ustvarjalcem Panorame

Zveza novinarjev in publicistov (ZNP) je po razsodbi spomnila, da so že lani opozarjali na nezakonitost odpuščanj ustvarjalcev oddaje Panorama. Po njihovih besedah je šlo za politično čistko, saj je odgovorna urednica informativnega programa Polona Fijavž na sodišču celo priznala, da ne zna pojasniti, zakaj so bili novinarji razglašeni za »tehnološki višek«.

V sporočilu za javnost je ZNP zapisal še: »Da Fijavževa ni znala pojasniti, zakaj je bil del novinarjev t. i. tehnološki višek, je sicer razumljivo. Edini namen odpovedi oz. sprememb pogodb o zaposlitvi je bila namreč želja znebiti se novinarjev in urednikov, ki po prepričanju novega vodstva TV Slovenija svetovnonazorsko niso pripadali politični levici. Za sedanje vodstvo, ki čedalje slabše opravlja vlogo javnega medija in tone v enoumje, so bili določeni novinarji in uredniki očitno »ideološki« višek, kar dokazuje popolno nerazumevanje vloge javne RTV, kar je predpogoj za njeno zlorabo, do katere pod sedanjim vodstvom tudi v resnici prihaja.«

Zahtevajo odstop vodstva

ZNP zdaj zahteva odstop direktorice TV Slovenija Ksenije Horvat in urednice Polone Fijavž ter njuno osebno poravnavo stroškov tožb. Pričakujejo tudi odločitev ustavnega sodišča o noveli zakona o RTV Slovenija, ki je po njihovem mnenju omogočila politične posege v javni medij.