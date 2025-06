Michelinova zvezdica, restavracija pa v minusu?! Poglejte, kako poslujejo najdražji

Analizirali smo poslovne rezultate najbolj priljubljenih ljubljanskih restavracij po ocenah na platformi TripAdvisor – največji svetovni spletni bazi mnenj o restavracijah, hotelih in turističnih atrakcijah. Kateri lokali so med najljubšimi, koliko zaslužijo in kako stabilno poslujejo, lahko preberete na tej povezavi.

A ko pogledamo najdražje restavracije v Sloveniji, se zgodba nekoliko spremeni. Najprestižnejši se ponašajo s prefinjenimi jedilniki, a z zelo različnimi poslovnimi rezultati.

Hiša Franko – mednarodni sloves, lokalni izzivi

Najdražja restavracija v Sloveniji in edina s tremi Michelinovimi zvezdicami, Hiša Franko s slovečo Ano Roš, iz leta v leto posluje z drugačnimi številkami. Od skromnih dvajset tisočakov dobička v letu 2021 do poskoka na 91 tisoč evrov v letu 2022 je lansko leto znova zaznamovala padec – na 50.285 evrov čistega dobička.

Ana Roš je ena najboljših na svetu.

Prihodki so leta 2024 znašali 2,91 milijona evrov, leto prej pa okoli 3,62 milijona evrov. Glede na ugled, razpoznavnost in ceno menija (325 evrov na osebo) so rezultati razmeroma zadržani. K skupni vsoti prispeva tudi nastanitvena dejavnost, ki jo ponujajo v sklopu restavracije.

Milka – visoke cene, visoke izgube

Restavracija Milka (chef David Žefran) iz Kranjske Gore se ponaša z dvema Michelinovima zvezdicama. Vrhunska cena degustacijskega menija (260 evrov) očitno ne zadostuje za poslovno stabilnost – restavracija že drugo leto beleži izgubo.

David Žefran, chef restavracije Milka. FOTO: Capn Arhitectural Photography

Leta 2023 so ustvarili 477.756 evrov prihodka in 193.859 evrov čiste izgube, leto pozneje pa 604.976 evrov prihodka in 108.029 evrov čiste izgube. Poslujejo šele od leta 2021, zato je mogoče, da gre še za razvojno fazo, ki zahteva visoke začetne vložke. Restavracija Milka piše novo zgodbo po zaprtju nekdanjega Penziona Milka, ki ga je vodil chef Miha Dolinar.

Pavus – kulinarična umetnost pod grajskim obzidjem

Ena od restavracij z eno Michelinovo zvezdico, teh je v Sloveniji sicer osem, je Pavus, restavracija chefa Marka Pavčnika, ki je umeščena v slikovito okolje gradu Laško. Pavus je edini od naštetih, ki pri svojem poslovanju ne ponuja nastanitve – osredotoča se izključno na gastronomijo.

Chef Marko Pavčnik. FOTO: Dejan Javornik

V letu 2024 je podjetje ustvarilo 595.359 evrov prihodka in 19.264 evrov dobička, kar je pomembno izboljšanje glede na leto 2023, ko je beležilo 509.909 evrov prihodkov in zgolj 6.620 evrov dobička. To leto je bilo izjema – leto pred tem so beležili 31.209 evrov dobička ob skoraj enakih prihodkih (509.672 evrov), kar nakazuje na morebitne kratkoročne izzive, a dolgoročno stabilno rast.

Hiša Franko ima občutno višje prihodke od konkurence, a se ti zmanjšujejo, medtem ko Milka in Pavus beležita rast. FOTO: Slovenske Novice

Vrhunska kulinarika pogosto hodi po robu med umetnostjo in ekonomijo. Poslovni uspeh pri tem ni vedno osrednji cilj; v ospredje stopajo druge vrednote: ustvarjalna svoboda, ročno nabrane surovine, drzne kombinacije okusov in brezkompromisna zavezanost kakovosti sestavin. Ta predanost idealom že v izhodišču močno zviša stroške delovanja.

Medtem ko balkanske klasike in testenine, kot smo pisali v prvem delu analize, prinašajo stabilne prihodke, se restavracije z Michelinovimi zvezdicami pogosto srečujejo z izzivi finančne vzdržnosti – njihova filozofija je namreč ne le ambiciozna, temveč tudi izrazito stroškovno zahtevna.