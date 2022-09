Policistka Tamara je pomagala kužku in lastniku (FOTO)

V poplavi negativnih in žalostnih novic, ki prihajajo z vseh strani, žal tudi s sončne strani Alp, je pravi obliž za srce in dušo kakšna pozitivna zgodba. In prav takšna je te dni prišla iz policijskih vrst. Gre za zgodbo o nesebični pomoči policistke Tamare s Policijske uprave Ljubljana.

Novo lastnico je pomagal najti vojak Peter.

Ta je namreč med opravljanjem naloge varovanja državne meje na območju Policijske postaje Ribnica pred eno izmed hiš opazila na soncu privezanega psa, za katerega je pozneje izvedela, da mu je ime Aro. Razmere zanj so bile slabe, saj je ugotovila, da je privezan na zelo kratki verigi, brez hrane in vode, splošno zelo shiran. Policistka ni oklevala in je najprej poiskala lastnika ter žalostno ugotovila, da je tudi on potreben pomoči, saj zaradi zdravstvenih težav ni mogel poskrbeti niti zase, kaj šele za psa.

Kosmatinec je že dobil novo lastnico, ki mu je zagotovila veterinarsko oskrbo in življenje na velikem posestvu.

Obvestila CSD

Aro ima nov dom.

Zato je o slabem stanju lastnika in njegovega psa nemudoma obvestila center za socialno delo in ta je v nadaljevanju poskrbel za oskrbo lastnika in mu olajšal življenjske težave. Ob tem je Tamara sama prevzela skrb za psa, ga nahranila in mu zagotovila vodo ter senco. Policistka je lastnika in psa obiskala tudi naslednji dan in ponudila dodatno pomoč. Tako se je s soglasjem lastnika dogovorila, da bo njen sodelavec vojak Peter, s katerim sta tisti dan skupaj opravljala delo nadzora državne meje, kužku poiskal novega lastnika, ki mu bo lahko ponudil ustrezno oskrbo. In pes je tako že dobil novo lastnico Valentino, ki mu je zagotovila veterinarsko oskrbo in življenje na velikem posestvu, z veliko človeške in živalske družbe.

Policistka je pred eno izmed hiš opazila na soncu privezanega psa na zelo kratki verigi, brez hrane in vode.

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da gre za pozitivno zgodbo, ki nam daje motivacijo za soočanje z vsakodnevnimi izzivi. »V teh dneh se nam je javil tudi Aro in nam poslal fotografijo z novo družbo. Njegovo zadovoljstvo je očitno. Kaj menite vi?« so zapisali na profilu na facebooku PU Ljubljana.