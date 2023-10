Odstopa generalni državni tožilec, vozil je pod vplivom alkohola

Generalni državni tožilec Drago Šketa odstopa s položaja. Delo poroča, da so ga policisti ustavili in ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola.

Ustavili so ga v Mariboru, napihal naj bi 0,37 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, meja je 0,24. Globa za omenjeni prekršek znaša 600 evrov in osem kazenskih točk.

Šketa naj bi danes dobil globo in o dogodku obvestil pristojne, torej ministrstvo za pravosodje in državnotožilski svet. Odstopa, ker ne želi škoditi ugledu državnega tožilstva, so pojasnili na vrhovnem državnem tožilstvu.

Položaj generalnega državnega tožilca je Šketa zasedel leta 2017, na funkcijo je bil znova imenovan letos spomladi. Delo še navaja, da mu bo mandat po dostopnih informacijah potekel po 30 dneh.

V času do imenovanja novega generalnega državnega tožilstva naj bi to funkcijo začasno opravljala njegova dosedanja namestnica Mirjam Kline.

Švarc Pipan: Šketa prevzel odgovornost za svoje ravnanje

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan se je odzvala na odstop generalnega državnega tožilca Draga Škete. Kot je zapisala v izjavi za javnost, moramo imeti ničelno toleranco do vožnje pod vplivom alkohola, zato ministrica ceni, da je Šketa takoj in brez pomisleka prevzel odgovornost za svoje ravnanje in odstopil s svoje funkcije.

S tem je Šketa pokazal visoko stopnjo integritete in spoštovanje do položaja generalnega državnega tožilca, državnotožilske organizacije ter pravosodja v celoti, je ministrica zapisala v izjavi za javnost.