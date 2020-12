Policisti sporočili, kdaj bo stavka, Janša se je že odzval

Stavkovne zahteve Policijskega sindikata Slovenije so:



1. Vlada odpravi sklep z dne 23. 9. 2020, ki se nanaša na izpolnitev zavez iz II. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, ter s tem zagotovi izvrševanje in izpolnitev Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev v skladu z II. in III. točko.



2. Vlada dopolni določbo prvega odstavka 5. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede na način, da se v plačni podskupini C3 postopki preverjanja izpolnjevanja pogojev izvedejo vsako leto do 15. novembra.



3. Vlada soglaša s spremembo in dopolnitvijo 50. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol), ki bo omogočala, da bo za uslužbence policije pravice iz področja predpisov, ki urejajo delovna razmerja in plače javnih uslužbencev, predpisov, ki urejajo zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter kolektivnih pogodb, ki veljajo za uslužbence policije, mogoče urejati v kolektivni pogodbi dejavnosti, ki bo veljala izključno za uslužbence policije.



4. Vlada, ministrstvo za notranje zadeve in policija se zavezujejo, da bodo v aktivnem socialnem dialogu s Policijskim sindikatom Slovenije z namenom doseganja soglasja, pravočasne informiranosti, ustreznega posvetovanja in preprečevanja socialne izključenosti zaposlenih usklajevali gradiva predlogov predpisov, pravnih aktov ali drugih aktov, ki se nanašajo na pravice iz delovnega razmerja, položaja zaposlenih ali vplivajo na pravice iz delovnih razmerij. Navedena gradiva se bodo usklajevala v aktivnem socialnem dialogu s Policijskim sindikatom Slovenije pred posredovanjem v medresorska usklajevanja ali druga usklajevanja v okviru Vlade Republike Slovenije, kar velja tudi za gradiva, ki so trenutno ali so bila zadnjih šestih mesecih posredovana v medresorsko usklajevanje. Vlada RS in MNZ se zavežeta, da brez soglasja Policijskega sindikata Slovenije v Državni zbor RS ne bosta vlagala predpisov in brez soglasja Policijskega sindikata Slovenije ne bosta soglašala z vloženimi predlogi predpisov v zakonodajnem postopku in amandmaji, ki posegajo ali vplivajo v pravice iz delovnega razmerja (plače, socialne pravice, varnost pri delu, pravice iz naslova pokojninskih zadev, pogoji zaposlovanja, premestitve, napotitve, mandatna delovna mesta itd.).

Svet Policijskega sindikata Slovenije (PSS) je na svoji 2. izredni seji sprejel sklep o napovedi stavke v policiji. Stavka policijskih uslužbencev se začne 11. januarja 2021 ob 7. uri.Zaradi uresničevanja ekonomskih in socialnih pravic ter interesov iz dela vseh uslužbencev policije PSS k pridružitvi stavki vabi tudi Sindikat policistov Slovenije.Premier Janez Janša je ob tem tvitnil, da je napoved stavke policije sredi epidemije »podobna napovedi stavke policije za 27. 6. 1991. A policisti so tisto napoved ignorirali in hrabro branili domovino. Tako bo tudi sredi vojne z virusom, ne glede na politikantsko ravnanje LMŠ podružnice.«