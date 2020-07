Policisti pridržali protestnika, ki je kršil javni red in mir

V petek so se trinajstič zapovrstjo na ulicah nekaterih slovenskih mest zbrali protestniki, največ jih je bilo ponovno v glavnem mestu. Ljubljanski policisti so opravili varovanje dveh neprijavljenih shodov.



Nekaj pred 19. uro so se začeli zbirati na Trgu republike, kjer se je zbralo nekaj deset protestnikov. Drugi shod se je prav tako začel okoli 19. ure, ko so se protestniki zbrali na Prešernovem trgu, nato pa so odšli po ulicah v središču mesta in shod zaključili na Prekmurskem trgu. Protestnega shoda se je udeležilo okoli 2.000 ljudi, poroča ljubljanska policijska uprava.



Policisti so opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev obeh protestnih shodov, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Sloveniji. Dogodka sta potekala mirno, so pa policisti za promet zaprli več ulic v okolici zaradi zagotovitve varnosti.



Policisti so pri varovanju shodov ugotovili dve kršitvi zakona o javnih zbiranjih in odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah. Opravili so štiri postopke ugotavljanja identitete in eno osebo privedli v prostore policijske postaje zaradi kršitve javnega reda in miru, neupoštevanja ukazov policistov in ker ni bilo mogoče drugače ugotoviti njene identitete. Nadaljuje se zbiranje obvestil o obeh dogodkih.