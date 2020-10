Policisti po uveljavitvi policijske ure sporočajo: Velja tudi za nas

Tudi drugi večer, ko od 21. ure velja t. i. policijska ura, so se ponekod zbrali posamezniki, ki so ukrep kršili.



Jeseniški policisti so obravnavali kršitev javnega reda in miru z nedovoljenim zbiranjem posameznikov ter s poškodovanjem košev za smeti in stekla na objektu. Policisti so ugotovili identiteto več oseb, proti kršiteljem pa vodijo postopke zaradi neupoštevanja odloka o omejitvi gibanja in kršitve javnega reda. Postopki še potekajo. V dogodku je nastala materialna škoda, poškodovan ni bil nihče.



Ob tem so gorenjski policisti nagovorili javnost, ki ji sporočajo, da tudi oni zelo pogrešajo stare in brezskrbne čase, »ki so ne tako dolgo nazaj zavili v neko povsem novo in čudno smer. Tudi mi se s čim takim še nismo srečali. Iz brezskrbnega preživljanja prostega časa in rutine smo kar naenkrat stopili v težko obdobje številnih omejitev, ki jim na prvi pogled ni videti konca.« »Tudi mi ne smemo iz stanovanj« Policisti iz Gorenjske pa ob tem poudarjajo, da se s težko novo realnostjo ne srečujemo le občani: »Omejitve, ki enkrat bodo končane, veljajo tudi za nas, policiste. Takoj ko slečemo policijsko uniformo, za nas veljajo povsem enaka pravila kot za vas. Nimamo imunitete na virus niti na odloke. Tudi mi med 21. in 6. uro ne smemo iz stanovanj. Tudi mi ne smemo prehajati mej regij. Tudi mi moramo nositi masko. Tudi mi moramo paziti na distanco. Tudi mi imamo težko delo. Tudi mi imamo družine. Tudi mi imamo čustva. Tudi mi smo samo ljudje. Smo tudi med redkimi, ki nas pogodba o zaposlitvi zavezuje, da moramo na svoja ravnanja paziti tako doma kot tudi v službi.« »Smo dober filter« Dodali so še: »Mi smo izredno dober filter med zakonodajo in vami, ker vemo, da uniforma pomeni veliko odgovornost. Ne 'pokvarite' ga s provokacijami. Verjemite, med službo doživimo marsikaj slabega, ampak tudi veliko pozitivnega, in to pozitivno nas drži pokonci, da vsakič brezpogojno damo vse od sebe, da bi vam zagotovili varnost in izvajanje vaših pravic. K temu smo se zavezali in to bomo tudi udejanjali. Če v prvem valu večina od nas ni poznala ljudi, ki so zboleli za virusom, je v drugem valu slika popolnoma drugačna. Zato vas prosimo, ta čas naj bo obdobje solidarnosti in ne objestnega ravnanja. Ostanite zdravi.«