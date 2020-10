Policisti PU Kranj na facebooku večkrat inovativno ozaveščajo ljudi in opozarjajo na varnost v prometu. Tokrat so izpostavili voznika, ki je močno pijan vozil več kot 130 kilometrov na uro, kjer je omejitev 50. Po vrhu vsega je še prehiteval v škarje.»Namesto, da si je zabil žebelj v vozniško, bi lahko v gostilni v miru pogledal Ljubezen po domače in počakal na taksi. Cenejše in še bolj adrenalinsko. Z 1,5 promila alkohola je na omejitvi 50 vozil 133 km/h in prehiteval v škarje. Prosimo ne,« so zapisali (nelektorirano) kranjski policisti.