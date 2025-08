Policisti ogorčeni: vlada brez dialoga sprejela uredbo, ki krši njihove pravice?!

Policijski sindikat Slovenije (PSS) ostro protestira proti novi uredbi, ki jo je vlada sprejela konec julija in ki ureja varovanje predsednice republike ter predsednika vlade. V sindikatu opozarjajo, da je uredba sprejeta brez obveznega socialnega dialoga in v nasprotju z več zakoni in celo ustavo.

Vlada je 31. julija 2025 sprejela Uredbo o varovanju predsednika republike in predsednika Vlade RS, ki začne veljati 15. avgusta. Po trditvah PSS je vlada 20. junija sicer poslala osnutek uredbe v mnenje, sindikat pa je 27. junija podal jasno negativno stališče. A vlada se na to ni odzvala. Ni bilo pogajanj, usklajevanja, niti pisnega pojasnila, zakaj mnenja sindikata ni upoštevala – kar pa je po zakonu obvezno.

Kršitve zakonov in ustave?

PSS trdi, da gre za večplastno kršitev zakonodaje. Med drugim zaobidene so bile določbe Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o kolektivnih pogodbah, Ustave RS, pa tudi Evropske socialne listine in konvencij Mednarodne organizacije dela. Sindikat opozarja na 26. člen Zakona o javnih uslužbencih, ki določa, da mora predlagatelj zakona mnenje sindikata upoštevati ali pa vsaj pojasniti razloge za njegovo zavrnitev.

FOTO: Aleš Černivec/Delo

Opozarjajo tudi, da praksa Sodišča Evropske unije tovrstno ignoriranje sindikalnih pravic obravnava kot resno kršitev, ki lahko vodi v razveljavitev akta.

Uredba vsebuje le sedem členov, a po opozorilu sindikata pušča številne odprte dileme – tako s področja delovnega prava kot glede izvajanja pooblastil novih enot za varovanje najvišjih državnih funkcionarjev.

PSS meni, da ne gre za tehnično napako, temveč za zavestno odločitev vlade, ki naj bi uredbo pripravljala več mesecev, in s tem zavestno obšla zakonodajo.

Takšne so njihove zahteve

Sindikat poudarja, da bo – če vlada uredbe ne bo umaknila in ne bo sklicala pogajanj – uporabil vsa pravna sredstva, tudi zahtevo za ustavno presojo. Ostro nasprotujejo logiki, po kateri se »interesi politične elite urejajo hitro, pravice zaposlenih pa ostajajo ujete v birokratskih ovirah«. Dodajajo, da tako ravnanje ogroža temelje pravne in demokratične države.

»Demokracija brez socialnega dialoga ni demokracija, temveč prikrita avtokracija,« so še zapisali v ostrem pozivu vladi.