Policisti od danes stavkajo, to so napovedali

Policijski sindikat Slovenije danes ob 7. uri začenja stavko na celotnem območju države. V času stavke, ki bo trajala do preklica, bodo policisti zagotovili minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi, premoženja in izpolnjevanje mednarodnih obveznosti. V sindikatu pričakujejo, da se bo stavki pridružila velika večina od 5000 članov.



Kot je za STA povedal predsednik sindikata Rok Cvetko, bo stavka trajala do sklenitve stavkovnega sporazuma z vlado, preneha pa lahko z odločitvijo stavkovnega odbora, a brez ustreznih rešitev pri štirih stavkovnih zahtevah, take odločitve ni pričakovati.



Razlog za stavko je kršitev stavkovnega sporazuma iz leta 2018 v zvezi z analizo vrednotenja delovnih mest za uniformirane poklice, na podlagi ugotovitev analize fakultete za upravo, bi morali vsi policisti dobiti višjo osnovno plačo. Zahtevajo razrešitev problematike napredovanja policistov in spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katerim bi omogočili kolektivno urejanje pravic uslužbencev. Prav tako želijo socialni dialog z vlado in pristojnimi. Hojs: Ne bom se pustil izsiljevati Notranji minister Aleš Hojs je napovedal, da se bo s sindikatoma pogovarjal, a se ne bo pustil izsiljevati. Po njegovih besedah je sindikat sporazume sklenil s prejšnjo vlado, a so vse točke sporazuma, vključno s tisto, ki jo v policijskem sindikatu zdaj izpostavljajo, izpolnili.



Po zakonu o organiziranosti in delu v policiji so policisti med stavko dolžni med drugim zagotavljati varnost ljudi in premoženja, preprečevati, odkrivati in preiskovati kazniva dejanja, odkrivati storilce kaznivih dejanj in druge iskane osebe ter jih izročati pristojnim organom, varovati določene osebe, objekte, prostore in okoliše državnih organov, vzdrževati javni red, izvajati nadzor prometa na cestah in državne meje.