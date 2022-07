Policisti med bodočimi nogometnimi zvezdniki

V minulih dneh je v Športnem centru Ivanke Serec v Zdravilišču Radenci ter na drugih območjih Radencev potekal tradicionalni poletni nogometni kamp štajersko-brazilskega zvezdnika Marcosa Tavaresa.

Obiskali so kamp.

Na kampu, ki je bil namenjen tako dečkom kot deklicam, starim med 7 in 15 leti, so se udeleženci učili nogometnih veščin, potekalo pa je še marsikaj zanimivega, otroci so bili prijetno presenečeni nad pestrostjo dogajanja. Vse skupaj je bilo še dodatno zanimivo in hkrati čustveno ob dejstvu, da je Tavares zaključil športno pot in se lahko zdaj posveti samo otrokom in njihovim staršem, ki so pozorno spremljali dogajanje na igrišču, bazenu in še kje.

Da pa fantom in dekletom, bodočim nogometnim zvezdam, niti za trenutek ne bi bilo dolgčas, so poskrbeli policisti PP Gornja Radgona z vodjo policijskega okoliša Simonom Šipkom na čelu. Skupaj s kolegi iz Prometne policijske postaje Murska Sobota in Enote vodnikov službenih psov Murska Sobota so namreč obiskali omenjeni nogometni kamp. »Na kampu je sodelovalo okrog 150 udeležencev, predstavljeno jim je bilo delo, oprema in vozila policije ter praktični prikaz postopka policistov s službenim psom,« je povedala Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota.