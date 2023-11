Policisti in policistke rešili mucko ter sovo (FOTO)

Ob vseh preveč pogostih primerih trpinčenja, mučenja in ubijanja različnih, tudi rejnih živali in hišnih ljubljenčkov ter seveda prostoživečih živali je pravi obliž za srce in dušo, ko izvemo za kakšen pozitiven primer odnosa do živih bitij. Brez različnih društev za zaščito živali ter sploh ljubiteljev živali, gasilcev in tudi policistov, ki pogosto priskočijo na pomoč, bi bilo tovrstnih primerov še manj.

Tokrat so pozitivni novički sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, kjer so ponosni na svoje sodelavce in sodelavke, ki so v dveh dnevih, obakrat v jutranjih urah, rešili živali: najprej muco ob pomurski avtocesti, naslednji dan pa še poškodovano sovo, ki je tavala po prometni regionalni cesti. Obe bi gotovo končali pod kolesi, če se pri izvozu s pomurske avtoceste pri Turnišču ne bi znašli policisti Jasna Litrop ter njeni kolegi Miran Moršič, Milan Dajč in Milan Filipič iz enote vodnikov službenih psov. Na regionalki Gornja Radgona–Šentilj pa sta se v Podgorju v pravem času znašli policistki PP Gornja Radgona Sanela Rozman in Melani Kalamar.

Tokrat so pozitivni novički sporočili s PU Murska Sobota

Policistki sta v Podgorju v Apaški dolini v jutranjih urah naleteli na poškodovano sovo, ki je tavala po vozišču. Ptico sta rešili s ceste in nato organizirali dodatno reševalno akcijo in njeno zdravljenje. Vsekakor si zaslužita pohvalo, saj sta dokazali, da delo policistov ni le kaznovanje kršiteljev ali preventivno opozarjanje na nepravilnosti, temveč tudi reševanje. Pohvalil ju je tudi načelnik PP Gornja Radgona Aleksander Kreslin, ki je dodal, da je po sovo prišel veterinarski uslužbenec Zavetišča za prostoživeče živali z Mute na Koroškem. »Ko bo sova spet zdrava in sposobna leteti, jo bodo pripeljali nazaj in jo izpustili na mestu, kjer sta jo rešili policistki,« nam je zaupal.

Sanela Rozman in Melani Kalamar v družbi veterinarskega uslužbenca, ki je prišel po poškodovano sovo. FOTO: Oste Bakal

Po drugi strani pa mačkici, ki so jo v četrtek zjutraj rešili štirje policisti, še iščejo nov dom. »Če bi le imeli več takšnih ljubiteljev živali, kot so policistka iz enote vodnikov službenih psov PU Murska Sobota in njeni sodelavci v Murskih Petrovcih, bi imeli manj trpinčenih in pobitih živali in na splošno bi bil svet lepši,« nam je sporočila bralka iz Prekmurja, ki nam je povedala za novico.

Predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš je potrdila, da zdaj za ubogo mačjo kepico iščejo lastnika, saj je težko verjeti, da bi se neznanec, ki je mačkico pustil ob avtocesti, javil sam.