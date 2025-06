Policisti bodo uporabili teste za droge in vam jemali vzorce sline. To je razlog

V sklopu preventivne akcije Varno brez alkohola in drog, ki poteka od ponedeljka, bodo policisti danes izvajali 12-urni maraton nadzora nad psihofizičnim stanjem voznikov. Uporabljali bodo tudi teste za droge, s katerimi lahko na podlagi vzorca sline hitro ugotovijo prisotnost prepovedanih drog v telesu, so sporočili z Agencije za varnost prometa.

Sočasno bo maraton nadzora potekal tudi v sosednjih državah, so dodali.

Agencija je policistom prispevala 1000 dodatnih hitrih testov, so dodali.

Za ničelno toleranco do alkohola in drog v prometu

Na agenciji so izpostavili, da se zavzemajo za ničelno toleranco do alkohola in drog v prometu in apelirajo na vse voznike, tudi motoriste in kolesarje, naj poletja, časa počitnic in brezskrbnosti, na cestah ne pokvarijo z nespametnimi odločitvami.

Podatki o uporabi drog med slovenskimi vozniki so zaskrbljujoči, so poudarili. Lani so povzročitelji pod vplivom drog povzročili 79 prometnih nesreč, kar je 7,6 odstotka vseh nesreč. Povzročitelji pod vplivom alkohola in drog pa so povzročili 64 nesreč, so navedli. Skupno so povzročitelji pod vplivom drog povzročili več kot deset odstotkov nesreč, so dodali.

Preventivna akcija se bo zaključila 26. junija, ko zaznamujemo mednarodni dan boja proti zlorabi drog in nezakonitemu trgovanju z drogami.