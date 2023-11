Policista Tereziji rešila življenje

Ko sta pred dnevi policista PP Ljutomer Miran Gašparić in Robert Marin zjutraj opravljala nadzor gostinskega lokala v Ljutomeru, sta med razgovorom z najemnico lokala zaznala starejšo gospo, ki ji je postalo slabo in je bila neodzivna.

Takoj sta stopila do nje in opazila, da se duši. Nemudoma sta ji dala prvo pomoč, jo položila na tla v bočni položaj in ji sprostila dihalne poti. Med tem sta obveščala tudi OKC Policijske uprave Murska Sobota, ta je tja napotil reševalce Nujne medicinske pomoči Ljutomer. Do njihovega prihoda sta preverjala življenjske funkcije. Nato so gospo odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Murska Sobota in vse skupaj se je dobro končalo.

Včeraj pa sta se požrtvovalna policista odzvala povabilu rešene občanke Terezije iz okolice Ljutomera in jo obiskala na domu. Zahvalila se jima je za pomoč, s katero sta ji rešila življenje. »Ponosni smo na naša policista, ki sta s hitro odzivnostjo rešila življenje občanki,« je sporočila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota.