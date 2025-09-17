  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnine
Naročila
PREMIUM   D+   |   Slovenija

Policista šnofala po podatkih Slovencev

Miran Pograjc naj bi za prijatelja brskal po kazenskih evidencah. Janez Goršin priznal, da je nezakonito dostopal do podatkov več vozil.
Policijski informacijski sistem skrbno beleži vse dostope, zato je nepooblaščeno brskanje po njem precej naivno in nespametno (simbolična fotografija). FOTO: Jože Pojbič
Policijski informacijski sistem skrbno beleži vse dostope, zato je nepooblaščeno brskanje po njem precej naivno in nespametno (simbolična fotografija). FOTO: Jože Pojbič
Tanja Jakše Gazvoda
 17. 9. 2025 | 05:00
 17. 9. 2025 | 07:11
A+A-
Samo en klik ali dva v pravo evidenco in naše osebno življenje je kot na dlani. Zato se zgodi, da koga, ki ima dostop do sicer varovanih podatkov, iz radovednosti ali osebnih koristi zasrbijo prsti. Na policiji je vsak vstop v baze podatkov zabeležen, zato zlorab ni težko odkriti. Zaradi suma, da sta presegla svoja pooblastila in posegla v zasebnost posameznikov, sta se pod drobnogledom nadrejenih znašla dva policista s Policijske uprave Novo mesto. Miran Pograjc je gledal po evidencah sistema eRisk, ki ga policija uporablja za kontrolo vozil, Janezu Goršinu pa očitajo nepooblaščeno brskanje ...

Več iz teme

policistizlorabaMiran Pograjc
ZADNJE NOVICE
07:05
Premium
Kronika  |  Doma
NA SODIŠČU

Brez Jake bi težje odkrili zloglasnega Cezarja

Namenoma sledili napačnemu?!
Aleksander Brudar17. 9. 2025 | 07:05
06:45
Premium
Ona  |  Stil
ON

Tako skušam ohraniti dediščino Mikija Mustra za zanamce

Letos mineva sto let od rojstva enega najbolj priljubljenih Slovencev, Mikija Mustra, ki se ga je prijel vzdevek slovenski Disney. O njem je bilo že toliko napisanega, da je zelo težko najti kaj, česar ljubitelji njegovih nepozabnih stripov ne bi vedeli.
17. 9. 2025 | 06:45
06:31
Polet
TEGA NISTE VEDELI

Kaj o vaši osebnosti razkriva vaša najljubša vadba?

Raziskava potrjuje, da vadba ni le fizična aktivnost, temveč tudi psihološka izkušnja.
Miroslav Cvjetičanin17. 9. 2025 | 06:31
06:25
Premium
Suzy
ASTRO

Znani v zvezdah: Poslovni uspeh in zasebno zadovoljstvo Saše Einsiedler (Suzy)

Pred njo so leta sprememb, saj sta dva pr. planeta zamenjala znamenje, kar prinaša novo življenjsko poglavje.
17. 9. 2025 | 06:25
06:05
Premium
Kronika  |  Doma
PRETEP

Bizaren prepir med sprehajalcem in najstniškim kmetom! Dobil po nosu in še položnico za povrh

Bizaren prepir se je končal s pretepom. Najprej jih je moški dobil od najstnika, nato še kazen od policistov, ki obravnavajo oba.
Tomica Šuljić17. 9. 2025 | 06:05
06:00
Ona  |  Astro
HOROSKOP

Astrološki znaki z najboljšim smislom za humor

Rojeni v štirih astroloških znakih znajo druge nasmejati do solz.
17. 9. 2025 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
Promo
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Poskrbite za bolj zdravo bivalno okolje

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Od kod izvira nezadovoljstvo? »Pri nas so pritožbe več kot zlato«

Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
8. 9. 2025 | 09:09
Bulvar  |  Domači trači
Podkast Sovoznik

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 14:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prezračevanje

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
Promo Slovenske novice10. 9. 2025 | 13:56
Promo
Ona  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
SONČNA ENERGIJA

Ko neurje pretrese sosesko in zmanjka elektrike

Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
10. 9. 2025 | 08:34
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki