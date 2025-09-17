Policista šnofala po podatkih Slovencev

Miran Pograjc naj bi za prijatelja brskal po kazenskih evidencah. Janez Goršin priznal, da je nezakonito dostopal do podatkov več vozil.

Samo en klik ali dva v pravo evidenco in naše osebno življenje je kot na dlani. Zato se zgodi, da koga, ki ima dostop do sicer varovanih podatkov, iz radovednosti ali osebnih koristi zasrbijo prsti. Na policiji je vsak vstop v baze podatkov zabeležen, zato zlorab ni težko odkriti. Zaradi suma, da sta presegla svoja pooblastila in posegla v zasebnost posameznikov, sta se pod drobnogledom nadrejenih znašla dva policista s Policijske uprave Novo mesto. Miran Pograjc je gledal po evidencah sistema eRisk, ki ga policija uporablja za kontrolo vozil, Janezu Goršinu pa očitajo nepooblaščeno brskanje ...