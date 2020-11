Policista Iztoka nezakonito odpustili

Nekdanji višji policist koprske policijske uprave Iztok Kustec, ki je zaradi zapisov, v katerih je kritiziral policijski sistem, za ljudstvo postal junak, za koprsko policijsko upravo pa tako moteč, da so mu vročili odpoved, je v petek, nekaj dni pred svojim 34. rojstnim dnevom, dobil lepo darilo, zmagal je v delovnem sporu z Ministrstvom za notranje zadeve.Tričlanski senat koprskega delovnega sodišča, ki mu je predsedovala okrožna sodnica svetnica Marinela Maras, je odločil, da je bil odpuščen nezakonito. Nekdanji delodajalec mu mora povrniti plače od 20. oktobra 2019 do 12. maja 2020 in odškodnino v višini osmih plač. Kiksi ...