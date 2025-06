43-letni Dalibor Brajdić, udeleženec pete sezone resničnostnega šova Big Brother, obtožuje policista Policijske uprave Novo mesto, da ga je spolno izkoristil, nato pa mu grozil kar na domačem pragu. Po Brajdićevih navedbah naj bi se z omenjenim policistom spoznal leta 2022 prek aplikacije Grindr, kjer se mu je ta predstavil z izmišljenim imenom »policist Gregor«. Istega leta naj bi med njima prišlo do intimnega razmerja. 12. MAJAnaj bi mu grozil v uniformi. Grindr je aplikacija, namenjena zmenkom in druženju znotraj LGBTIQ+ skupnosti, zlasti gejevskim, biseksualnim, transspolnim in queer moš...