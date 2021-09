Legendarnega fotografa s solzivcem v obraz: Nisem videl, dušilo me je, srbelo ... (FOTO)

Možakar je nekaj ur sedel pred parlamentom in meditiral z zaprtimi očmi, vse dokler policija s solzivcem ni razgnala množice. FOTO: Tone Stojko

Policija na shodu nasprotnikov PCT uporabila solzivec in vodni top

Potem ko se je množica približala vhodu v parlament in je v poslopje priletelo nekaj pirotehnike, je policija ljudi pregnala s solzivcem. Ko so nekateri začeli vanjo metati pirotehniko, pa je aktivirala še vodni top. V policijo so letele celo granitne kocke.

Na sinočnjih demonstracijah proti PCT-pogojem je bil tako kot ob skoraj vsakem protestu na terenu tudi legendarni fotoreporter. Pozno zvečer je prišlo do konflikta med protestniki in policijo, a kot nam je dejal Stojko, sam v svoji neposredni bližini ni opazil incidenta. Kljub temu je policist z očali proti njegovemu obrazu spustili velik curek solzilnega plina iz velike posode. V objektiv mu je uspelo ujeti posnetek dogodka, ki ga objavljamo zgoraj.Legendarni slovenski fotograf nam je v telefonskem pogovoru dejal, da ne ve, zakaj so vanj in miroljubneža, ki je sedel na tleh in meditiral več ur, usmerili solzivec. »Verjetno so ob prvih ukrepih šli v akcijo in je bilo to, da se poškropi, kdor je pač blizu, le ukaz nadrejenega ali koga v helikopterju, ki je krožil nad prizoriščem. Ne vem, koga na je meril, ampak mene je tisti policist najprej,« se spominja Stojko.Ponekod so novinarje, snemalce in fotografe opozarjali, naj se umaknejo, ker bodo škropili, a kot pravi Stojko, sam tega ni slišal. »Mene je moral policist videti in je videl, da slikam. Najprej je z močnim curkom, ki je kot iz gasilske cevi, pošprical mene, nato pa je šel proti desni in poškropil še fanta, ki je sedel na tleh in imel nekaj ur zaprte oči ter meditiral. S fotografije se tudi vidi, da je nekdo prišel ponj in ga rešil,« nam je pojasnil fotograf.Kako je solzivec občutil na svoji koži? »Prvič nič ne vidiš, duši te, slabo ti je. Jaz sem taval po Šubičevi in našel nekoga, ki mi je dal schweppes, da sem si vsaj malo spral obraz. V enem od lokalov so mi podarili tudi plastenko, da sem si na hitro sčistil obraz, a bolj ko sem si pozneje, ko sem prišel domov, umival roke, bolj me je peklo. Umil sem si lase, a so bili trdi kot kamen. Jokal sem in kašljal in vse je neznosno peklo, saj se solzivca ne da odstraniti z vodo, ker ni vodotopen,« je na svoji koži proteste občutil Stojko. Ker ni vedel, kako si pomagati, se je odpravi v UKC Ljubljana, kjer so ga opremili z navodili. Še danes ga vse skeli, tekočina se mu je zažrla v ušesa, evstahijevo cev, nos. Kot pravi, se solzivec ne topi z milom in ga je treba s hrapavim predmetom zdrgniti.Stojko, ki demonstracije fotografira že 52 let, letos je izdal tudi knjigo Naša jeza je brezmejna 1968–2020, še nikoli ni doživel česa podobnega, četudi je fotografiral že na Kosovu, v Moskvi, Pragi ...Policista, ki je vanj usmeril solzivec, sicer obtožuje namernega poškodovanja novinarja fotoreporterja, a ga ne misli prijaviti, saj verjetno s tem ne bi nič dosegel, kot pravi. »Policija in sodišča imajo svoje policiste, ki raziskujejo prekoračitev pooblastil,« je jasen.PU Ljubljana smo poslali vprašanje, kako komentirajo dogodek. Odgovor bomo objavili takoj, ko ga dobimo.