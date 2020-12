Policist je stal pri tem semaforju, snemal, a ni ustavljal: kazni še pridejo

V torek med 9.30 in 10.30 je policist Postaje prometne policije Maribor na delu cestnega gradbišča (priključka mariborske zahodne obvoznice) na Limbuški cesti v Mariboru izvedel poostren nadzor nad spoštovanjem svetlobne prometne signalizacije (semaforjev). »Policist je tako z videonadzorno kamero v zgolj eni uri posnel kar 14 kršitev vožnje v rdečo luč. Ker kršitelji po storjenem prekršku niso bili ustavljeni, bo zoper njih uveden in izveden prekrškovni postopek,« javljajo iz Policijske uprave Maribor.



»Policisti pri svojem delu uporabljajo vsa razpoložljiva tehnična sredstva za ugotavljanje in dokazovanje prekrškov v cestnem prometu, še zlasti pa so pozorni na tiste prekrške, ki so vzrok prometnih nesreč, tudi tistih z najhujšimi posledicami. S takšnimi kratkimi, a odmevnimi ad-hoc poostrenimi nadzori bodo policisti nadaljevali tudi v prihodnje, zato naj ne bo odveč ponovno opozorilo vsem voznikom, naj upoštevajo cestno prometne predpise, naj vozijo strpno in naj v tem času, ko se nenehno spreminjajo vremenske razmere, hitrost vožnje prilagodijo razmeram na cesti,« še pišejo.