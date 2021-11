Policijski vozni park bogatejši: takšnih vozil še niso imeli (VIDEO)

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs in namestnik generalnega direktorja policije Danijel Žibret sta danes v Tacnu policistom predala nova službena vozila. Policisti so dobili v uporabo 56 vozil, med njimi so tudi prva patruljna vozila na hibridni pogon, ki bodo v strjenih naseljih tudi zmanjšala zvočno in okoljsko onesnaževanje.

Med 56 novimi vozili, ki so jih danes v uporabo prejeli policisti, jih je deset v najemu, ostala pa so kupili. Nabavljenih je bilo 31 specialnih patruljnih vozi, deset civilnih specialnih vozil in pet specialnih patruljnih terenskih vozil. V operativnem najemu pa je deset specialnih patruljnih vozil.

Nova patruljna vozila bodo razporejena med sedem policijskih uprav, hibridna vozila v operativnem najemu pa bo dobilo vseh osem policijskih uprav. Policijske uprave bodo dobile po eno takšno vozilo, le ljubljanska in mariborska uprava bosta prejeli po dve.

Pospešeno vpisovanje na Policijsko akademijo



Hojs je povedal, da so se po dolgih letih odločili, da drastično povečajo vpis v Policijsko akademijo. »Če smo v preteklih letih v vrste policistov lahko usposobili tam nekje do 120 policistov, bomo ob 50-odstotnem povečanju vpisa v naslednjih letih to številko lahko podvojili,« je dejal. Hkrati pa so se po njegovih besedah zavedali, da je treba sredstva nameniti tudi za njihovo opremo, vozila pa so ena od najbolj potrebnih orodij, ki jih pri svojem delu uporabljajo.