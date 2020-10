Policijski veterani in Krka osrečili sončke

Ema je prebrala poslanico ob 6. oktobru, svetovnem dnevu cerebralne paralize.

Violeta Suhadolnik, predsednica društva Sonček Dolenjske in Bele krajine

Pomembna opora

Sončki so morali po 15 letih zapustiti prostore v Cankarjevi ulici v Novem mestu, saj so bili v zadnjih dveh letih kar štirikrat poplavljeni.

»Z novim kombijem se bomo lahko peljali v kino, na izlete, na delavnice. Obiskali bomo lahko Zeliščarski center v Zagradu in še kaj. Predvsem pa bomo bolj samostojni in ne bomo več toliko odvisni od staršev,« je dejal, član Društva Sonček – Društva za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine, ki se je skupaj s preostalimi sončki veselil, da so star, dotrajan in na določenih mestih že rjast kombi, ki je skoraj dve desetletji služil svojemu namenu, zamenjali z novim kombijem ford transit, ki je posebej prilagojen za osebe z najtežjimi oblikami oviranosti. A tega ne bi bilo, če ne bi združila moči Policijsko-veteransko društvo Sever Dolenjske in Bele krajine ter Krka, tovarna zdravil.Ideja, da bi začeli zbirati za nov kombi, je zrasla na zelniku veteranov združenja Sever. »Sem Novomeščan in pogosto sem videval star in res dotrajan kombi sončkov. In ker smo lani zaznamovali kar tri pomembne obletnice, 30 let akcije Sever, 25 let Zveze Sever in 20-letnico našega društva, smo sklenili, da bomo namesto običajne proslave, kjer bi zaznamovali te jubileje, raje pripravili dobrodelno prireditev in tako zaključili jubilejno leto. Prav ves denar, ki smo ga zbrali z vstopnicami na koncertu, smo namenili sončkom. Prodali smo 1360 vstopnic, tako da smo donirali 13.660 evrov, preostale stroške koncerta pa smo krili iz blagajne društva in s pomočjo naše Zveze ter nekaterih donatorjev,« je dejal, predsednik Policijsko-veteranskega društva Sever Dolenjske in Bele krajine.Tej donaciji je takoj 20 tisoč evrov prispevala tudi tovarna zdravil Krka, na pomoč so priskočili še nekateri donatorji, s pomočjo katerih so lahko kombi prilagodili invalidnim osebam, tako da se lahko vanj zapeljejo tudi štirje člani na vozičku. Tako so sončki dobili novo, sodobno, prilagojeno vozilo, ki so ga prevzeli prav na svetovni dan cerebralne paralize, z njim pa bodo zagotovili kakovosten in varen prevoz oseb na invalidskih vozičkih ter tako v še večji meri prispevali k njihovi mobilnosti in varnemu vključevanju v družbo.»Namen svetovnega dneva cerebralne paralize je, da širše predstavimo to možgansko okvaro, o njej spregovorimo in se zavzamemo za takšno skupnost, ki jo bo sprejemala brez predsodkov. Ta dan je priložnost, da opozorimo na nujnost odpravljanja razlik med vsakodnevnimi okoliščinami in realnimi zmožnostmi oseb, ki živijo s posledicami cerebralne paralize,« je ob tem dejala, predsednica društva Sonček Dolenjske in Bele krajine, počaščena, da so v društvu Sever in v Krki prepoznali Sonček kot zaupanja vredno nevladno organizacijo, ki si že več kot 35 let na območju Dolenjske in Bele krajine prizadeva in se zavzema za enake možnosti vseh prebivalcev ne glede na njihove telesne, intelektualne ali druge invalidnosti, za sobivanje in vključevanje vseh v družbo in skupnost.Društvo Sonček je pomembna opora osebam s cerebralno paralizo in drugimi vrstami možganskih poškodb ter njihovim družinskim članom. Kljub invalidnosti jim z organiziranjem in pomočjo pri terapijah, rehabilitaciji, taborih, delavnicah, druženjih in drugih aktivnostih ponujajo tudi prepotrebno osebno izmenjavo izkušenj in informacij ter omogočajo lažje ter čim bolj neodvisno in kakovostno življenje.Torek je bil na novomeškem Glavnem trgu zavoljo sončkov obarvan v zeleno, barvo svetovnega dne cerebralne paralize, in če so se tega dne veselili nove pridobitve, imajo pred sabo že nove cilje. »Res se veselimo kombija, ki bo omogočal še večjo mobilnost članov in uporabnikov na invalidskih vozičkih, a pred nami je še zahtevnejša naloga, saj smo morali po 15 letih zapustiti prostore v Cankarjevi ulici v Novem mestu, saj so bili v zadnjih dveh letih kar štirikrat poplavljeni. Zdaj že potekajo aktivnosti za pridobitev novih, boljših in ustreznejših prostorov,« je povedala Suhadolnikova.