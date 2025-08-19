Policijski Audi na primorki grdo kršil pravila reševalnega pasu? Tak je odgovor policije

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Danilo, ki je na primorski avtocesti v nedeljo opazil civilno policijsko vozilo Audi z modrimi lučkami med Logatcem in Vrhniko. Policisti so kršili pravila reševalnega pasu ter prehiteli stoječo kolono vozil, nam je zaupal bralec.

Policija: prejeli prijavo storitve prekrška in voznika izsledili

Drago Menegalija, predstavnik za odnose z javnostmi na Generalni policijski upravi je za Slovenske novice v uvodu pojasnil, da so vozila s prednostjo in vozila za spremstvo motorna vozila, na katerih se za izvršitev določenih nujnih nalog uporabljajo posebni svetlobni in zvočni znaki. Voznikom vozil s prednostjo, vozil za spremstvo in vozil v spremstvu ni treba upoštevati prometnih pravil in prometne signalizacije, vendar morajo voziti na tak način in s takšno hitrostjo, da ves čas obvladujejo vozilo in da ne ogrožajo drugih udeležencev cestnega prometa ali njihovega premoženja.

V obdobju od 1. 6. do 18. 8. 2025 je policija ugotovila 86 kršitev neupravičene vožnje po reševalnem pasu.

Menegalija je dodal, da so v nedeljo v opisanem primeru policisti prejeli prijavo storitve prekrška in voznika tudi izsledili. »Poudarjamo, da policisti na omenjen način izvajajo tudi kontrolo vzpostavitve reševalnega pasu in odkrivanja kršitev vožnje po reševalnem pasu,« je še dodal.

