Policijskemu sindikalistu Mlekušu poslali opozorilo pred odpovedjo

Predsednik Sindikata policistov Slovenije Kristjan Mlekuš je prejel opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, poroča Siol. Opozorilo je prejel zaradi obrekovanja in neresničnih izjav, ki jih je izrekel oktobra v intervjuju oktobra letos.

Vodilne v policiji je zmotila izjava Mlekuša, da policijski šefi vedno svoje napake preprosto obesijo policistom. Sporne so bile tudi besede, s katerimi je Mlekuš opisal trenutno stanje in odnose v policijskih vrstah. Dejal je, da v policiji vladata apatičnost in nezadovoljstvo. Govoril je o tem, da je prisoten velik strah zaradi groženj z izgubo službe, če posamezniki ne bodo ravnali, kot si želi generalni direktor.

Vodstvo policije je Mlekuševe trditve označilo za neresnične. Zavrača njegove besede o nezadovoljstvu in apatičnosti in trdi, da raziskava, ki so jo opravili, kaže, da se je stanje izboljšalo. V opozorilu so zapisali še: »Generalni direktor policije ni grozil nikomur z izgubo službe. Takšno ravnanje bi bilo odklonsko in nezakonito.« Prepričani so, da je Mlekuš z izjavami policiji povzročil veliko moralno škodo.