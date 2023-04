Policijske čebelice na pašo, ne na lumpe (FOTO)

Slovenija je čebelarska dežela, ki je tudi pobudnica svetovnega dneva čebel, prav posebno doživetje pa je bil 11. april. Na slovesnosti so namreč na pašo v mariborski mestni park poletele prve slovenske policijske čebelice, ki domujejo na stavbi tamkajšnjih mož postave. Ne obiskujejo le vaških travnikov, dobrodošle so tudi v mestih, kjer že domujejo na strehah, terasah, balkonih in vrtovih javnih ter zasebnih stavb, v tujini – in zdaj tudi v Mariboru – pa tudi na strehah policijskih organizacij.

Spodbuda k sodelovanju

Čebelicam gotovo ne bo dolgčas, saj jih mestni park, drevoredi, zelene površine, Kalvarija in Piramida že vabijo na pašo. Čebelarstvo ima na mariborskem območju še posebno dolgo tradicijo, obenem pa imajo tudi na tamkajšnji policijski upravi med zaposlenimi kar veliko izurjenih čebelarjev. S projektom tako krepijo medsebojne vezi, družijo pa se tudi s stanovskimi organizacijami in upokojenimi sodelavci, saj so mnogi aktivno pristopili k izvedbi projekta ter tako pripomogli k njegovi uresničitvi. V projektu so sodelovali različni posamezniki, med njimi tudi člani Čebelarskega društva Alojz Greif Hoče, ki so pomagali pri izdelavi čebelnjaka ter prispevali material, čas in strokovno znanje.

V mariborskih policijskih vrstah so tudi čebelarji. FOTOGRAFIJE: Tatjana Breznik

»Za mariborske policiste je ta medena zgodba veliko več kot le izpolnitev naloge družbene odgovornosti. Čebele nas učijo o sodelovanju in medsebojni pomoči. Vrednoti, ki sta povezali zaposlene na policijski upravi, naše upokojene sodelavce, družinske člane in člane stanovskih organizacij. Vsi so oziroma smo k projektu pristopili z veliko zagnanostjo in veseljem,« je ob zagonu policijskega čebelarstva povedal direktor PU Maribor, mag. Donald Rus, ki je tudi sam čebelar. Ob tej priložnosti je skrbniku čebelnjaka, policistu PU Maribor Branku Uranjeku, predal še zadnjo panjsko končnico, ki sta jo skupaj namestila na čebelnjak.

Sledilo je uradno odprtje vseh štirih panjev, ki sta ga pospremila tudi policijski ataše na Dunaju Vladimir Pocek (ta je že sodeloval pri podobnih projektih na tujem ter zgodbo o policijskih čebelah ponesel tudi med mariborske policiste) in predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Na ta slovesni dan so mariborske policiste obiskali tudi policijski kolegi iz Avstrije in Nemčije, ki imajo na področju urbanega čebelarjenja že izkušnje. Policijski čebelnjak v Mariboru krasijo panjske končnice, ki šaljivo prikazujejo policijsko delo. Poslikala jih je upokojena sodelavka PU Maribor Cvetka Vidmar, članica Kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Maribor.

4 policijske panje so odprli.

»Mariborski policisti smo posebno aktivni na področju družbene odgovornosti. Prav kmalu se bo začel še en projekt za dober namen. Srečali se bomo na Štengijadi, humanitarnem teku trojk po stopnicah do Kalvarije, zbrana sredstva bomo podarili v humanitarne namene, ob tem pa bomo izvedli tudi preventivni projekt Otroška varnostna olimpijada, ki ga pripravljamo že vse od leta 2006,« je povedala Anita Kovačič Čelofiga, tiskovna predstavnica PU Maribor.

Pri izdelavi in postavitvi čebelnjaka so sodelovali številni strokovnjaki.

Panjske končnice šaljivo prikazujejo policijsko delo.